شباب النواب: وزارة التخطيط تخصص 300 مليون جنيه لصالح استاد النادي المصري

تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، مقر أرض استاد النادي المصري البورسعيدي، وذلك للوقوف على آخر مستجدات العمل به بعد وضع حجر الأساسي منذ 6 أشهر.

الانتهاء من العمل في استاد النادي المصري خلال 18 شهرا

وأكدت الشركة المشرفة على تنفيذ الاستاد، أنه تم الانتهاء من كامل أعمال الهدم، فضلا عن الانتهاء من كل التصميمات وتسليمها للاستشاري، وأن أعمال البناء ستبدأ بعد الانتهاء من أمر الإسناد المتوقع صدوره خلال أيام، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من العمل في استاد النادي المصري خلال 18 شهرا.

ومن جانبه، كشف الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، عن اعتماد وزارة التخطيط 300 مليون جنيه ضمن موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام المالي «2022-2023»، لصالح بناء استاد النادي المصري في موقعه الحالي بنطاق حي المناخ.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء من اعتماد مشروع الخطة والموازنة لوزارة الشباب والرياضة للعام «2022-2023»، مشيراً إلى أن اللجنة اعتمدت تخصيص 300 مليون جنيه لبناء استاد النادي المصري ضمن توجيهات القيادة السياسية.

وأشار الدكتور محمود حسين، إلى أنه ذلك التخصيص جاء في الخطة والموازنة للعام المالي المقبل كدفعة أولى، على أن يتم التمويل تباعاً بعد ذلك حتى الانتهاء من المشروع وبناء الاستاد.

بناء استاد المصري على الموقع التاريخي للنادي

وأشار إلى أنه سيتم بناء استاد المصري على الموقع التاريخي للنادي، وأن ذلك جاء بناء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد رئيس لجنة الشباب، أن الأسبوع الماضي تم مناقشة مشروع مقترح مقدم من رجل الأعمال البورسعيدي كامل أبو علي، لاستاد المصري يضم فندقا ومولا تجاريا وجراجا تصل تكلفته إلى ما يقرب من 3,5 مليار جنيه، بسعة مدرجات استاد ستصل إلى 22 ألف مشجع.