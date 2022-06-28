مدبولي: هناك فرص واعدة ومشروعات استثمارية مهمة في قطاع البتروكيماويات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بالمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع التكرير والبتروكيماويات، وذلك بحضور المهندس سعد هلال، رئيس الشركة القابضة للكيماويات.

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بالتوسع في المشروعات المنفذة بقطاع البتروكيماويات، دعما لهذه الصناعة المهمة، والتي تكون مواكبة لأحدث التكنولوجيات العالمية فى هذا الصدد، لافتاً إلى دور هذه الصناعة في إتاحة قيمة مضافة لما نمتلكه من ثروات وموارد طبيعية، وهو ما ينعكس مردوده الإيجابي على الاقتصاد القومي.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك عددا من الفرص الواعدة والمشروعات الاستثمارية المهمة في قطاع البتروكيماويات، والتي من المقرر طرحها للقطاع الخاص، سواء للمشاركة فيها أو أن يتولى القطاع الخاص تنفيذها بالكامل.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير البترول استعرض خلال اللقاء، الموقف الخاص بعدد من المشروعات الخاصة بقطاعي التكرير والبتروكيماويات، إذ أوضح أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات بقطاع التكرير، منها مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور، والذي جرى التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية منه خلال مايو الماضي، مضيفا: «يستهدف هذا المشروع تعظيم إنتاج المنتجات البترولية، من خلال زيادة طاقة التكرير الحالية من 100 إلى 160 ألف برميل/يوم، وذلك بإضافة 5 وحدات جديدة والتوسع ببعض الوحدات القائمة، سعيا للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية عالية الجودة.

مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني بأسيوط

ونوه الوزير، خلال اللقاء، إلى الموقف الخاص بمشروع مجمع التكسير الهيدروجيني بأسيوط، والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله خلال الربع الرابع من عام 2023، لافتاً إلى أن هذا المشروع يستهدف إنشاء مجمع للتكسير الهيدروجيني للمازوت المنتج من معمل أسيوط كمادة تغذية، لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية لسد احتياجات السوق المحلية بالصعيد بالكامل وتوفير استيرادها من الخارج، مضيفا أن مشروعات قطاع التكرير الجاري تنفيذها، تتضمن أيضا مشروع انشاء مجمع التفحيم شاملاً وحدة لاسترجاع الغازات (VRU)، ومشروع إنشاء وحدة لإنتاج الأسفلت (VDU)، إلى جانب مشروعات إنشاء وحدات التقطير الجوي الجديدة شاملة وحدة لاسترجاع الغازات، بشركات النصر للبترول، والإسكندرية للبترول، وأسيوط لتكرير البترول.

وأوضح المهندس طارق الملا أن مشروعات قطاع البتروكيماويات الجاري تنفيذها، تتضمن مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF، ومن المتوقع بداية تشغيله بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن هذا المشروع يستهدف إنتاج 205 آلاف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) اعتمادا على 250 ألف طن سنويا من قش الأرز المصري كمادة خام رئيسية للمشروع لتلبية جزء من الاحتياجات المتنامية للسوق المحلية بالإضافة إلى المساهمة في الحد من التلوث البيئي.

إقامة مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية

وأضاف الوزير أن المشروعات الجارى تنفيذها في قطاع البتروكيماويات، تتضمن أيضا مشروعا لإنتاج مشتقات الميثانول، وكذا إقامة مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس.

ولفت الوزير إلى أن هناك عددا من المشروعات فى قطاع البتروكيماويات جارٍ دراستها، من بينها مشروع مجمع الايثانول الحيوي، ومشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات، بمجمع العلمين للبتروكيماويات، وكذا مشروع انتاج البلاستيك القابل للتحلل، وغيرها من المشروعات الأخرى.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا القطاع لإعداد عدد من الفرص الاستثمارية وطرحها على القطاع الخاص، خاصة أن المشروعات المطروحة، بها بيانات متكاملة، بل ودراسات جدوى مبدئية، موجها بسرعة طرحها على المستثمرين.