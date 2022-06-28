نائب بحريني: علاقاتنا مع مصر راسخة ولدينا خطة استثمار طموحة

قال النائب أحمد الصباح السلوم، عضو مجلس النواب البحريني رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، إن العلاقات البحرينية المصرية، راسخة ومتجذرة، في شتى المجالات وعلى رأسها التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

العلاقات البحرينية المصرية شهدت مؤخرًا المزيد من التعاون

أوضح «السلوم»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن العلاقات بين البلدين، والتنسيق الذي يتم على أعلى المستويات، يأتي بتوجيهات من العاهل البحريني والرئيس السيسي، لافتًا إلى أن العلاقات البحرينية المصرية شهدت مؤخرًا تعاونا وثيقا، متمنيا المزيد، بصفته رجل أعمال، ونائبا في البرلمان البحريني.

مصر تعتبر سوقا كبيرة بها العديد من الفرص الاستثمارية

وأشار «السلوم»، إلى أن مصر تعتبر سوقا كبيرة بها العديد من الفرص الاستثمارية، في عدد من المجالات لجميع المستثمرين، الأمر الذي يعود بالنفع على الجانبين المصري والبحريني، خاصة أن البحرين تعتبر بوابة آسيا، متابعا «لدينا خطة استثمارية توفر فرصا واعدة للمستثمرين المصريين، والتعاون بين الدولتين، سيكون له مردود إيجابي للجانبين ودول مجلس التعاون».

وأكد عضو مجلس النواب البحريني رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، أن مصر تمتاز بأن لديها خبرة كبيرة في مجال الاستثمار، والبحرين لديها خطة طموحة بجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية في ظل خطة التعافي الاقتصادي البحرينية متابعا «نتطلع من زيارة الرئيس السيسي لمزيد من تقوية العلاقات، وتقوية العلاقة بين الشعوب».