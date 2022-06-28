سيد خليفة: لا أزمة في الدواجن.. والاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء 55%

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الدولة المصرية لا يوجد لديها أي أزمة فيما يخص الدواجن، فضلًا عن أن الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء وصل لـ55%، مشيدًا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في مشروع البتلو، إذ كان مخصصا له 100 مليون جنيه حتى عام 2016، لكن بعد توجيهات الرئيس السيسي تم توفير 10 مليارات جنيه للمشروع، من بينها 7 مليارات جنيه لدعم صغار المربين، موضحًا أن المشاريع الزراعية متوزعة على مصر بأكملها سواء في توشكى أو في الصعيد أو في شمال سيناء، وفي شمال الدلتا.

الدولة تهدف لإعادة توزيع السكان في المساحات الشاسعة لتخفيف التكدس

وأضاف «خليفة»، خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له رؤية بأن رأى أن التكدس السكاني في مصر متواجد فقط على 7% من مساحة الدولة المصرية، وهدف من خلال المشروعات القومية أن يتم توزيع المواطنين في كل أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال توفير الطرق الجديدة وشبكات الكهرباء، وغيرها من المشروعات المختلفة التي تساعد في ضبط التوزيع الجغرافي بشكل مميز.

الزيادة المطردة في عدد السكان تحدٍ كبير أمام الدولة المصرية

وأوضح نقيب الزراعيين أن الدولة تهدف بذلك لإعادة توزيع السكان في تلك المساحات الشاسعة لتخفيف التكدس السكاني في مناطق بعينها، فالدولة عملت على مشروعات توسع أفقي لتوسيع الأراضي الزراعية والاستزراع السمكي والدواجن، مؤكدًا أنه لولا الطرق الجديدة لما استطعنا الوصول للمساحات الجديدة القابلة للزراعة، لافتًا إلى أن المشروعات الزراعية متوزعة في توشكى وأسوان وشمال سيناء وشمال الدلتا؛ أي على كامل الخريطة الجغرافية، كما أن الزيادة المطردة في عدد السكان تحد كبير أمام الدولة المصرية.