مريم الخشت تقوم ببطولة مسلسل «مجنونة بيك».. يطرح قريبا

تنتهي الفنانة مريم الخشت خلال أيام من تصوير آخر مشاهد مسلسل «مجنونة بيك» الذي يُعد أول مسلسل غنائي استعراضي مصري، وأول بطولة مُطلقة لها في الدراما بجانب أمير المصري وآدم الشرقاوي.

المسلسل نسخة مصرية من المسلسل الأمريكي Crazy Ex-Girl Friend، ومن المقرر طرحه قريبا، ومن بطولة: أمير المصري، آدم الشرقاوي، انتصار، إنجي كيوان، المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار عمرو مدحت، وإخراج جو بو عيد وإنتاج سالي والي.

أحداث المسلسل

«حبيبتي السابقة المجنونة Crazy EX- Girlfriend» مسلسل يدور في إطار كوميدي حول امرأة شابة تخلت عن العمل كمحامية في مكتب محاماة كبير لتعيش حياتها محاولة العثور على الحب الذي لم تجده بسبب انشغالها بالعمل، وكان جرى عرض موسمه الأول في أكتوبر عام 2015 وتجدد لموسم ثان في مارس 2016.

أعمال فنية شاركت فيها مريم الخشت

يذكر أن الفنانة مريم الخشت كانت قد شاركت مؤخرا في مسلسل «الآنسة فرح» وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين منهم أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد وغيرهم.

اشتركت الفنانة هذا العام في افتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة خلال كلمتها عن التضامن الإنساني: «كأننا ندور في حلقة مفرغة، خلافات وحروب وصراعات وضحايا من كل جنس ولون، وبعدها يضرب العالم وباءً فيذكر الجميع أنهم في خندق واحد، وبعدما يتغلب العالم عليه تعود نفس الصراعات».