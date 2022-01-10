مريم الخشت ورنا رئيس من منتدى الشباب: الحرب دمار وكلنا في نفس الخندق

تحدثت الفنانة مريم الخشت، والفنانة رنا رئيس عن أهمية التضامن العالمي في التغلب على التحديات مثل الجوائح ونبذ الحروب والصراعات، خلال افتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت الخشت: «كأننا ندور في حلقة مفرغة، خلافات وحروب وصراعات وضحايا من كل جنس ولون، وبعدها يضرب العالم وباءً فيذكر الجميع أنهم في خندق واحد، وبعدما يتغلب العالم عليه تعود نفس الصراعات».

رنا رئيس: كلنا في نفس الخندق أمام كورونا

وقاطعتها الفنانة رنا رئيس، قائلةً: «كل مرة بعد كل وباء محدش بيتعلم الدرس، ونرجع تاني للحروب، اللي طاقتنا كلها بتضيع فيها، وكلنا محطوطين في نفس الخندق دلوقتي في تجربة كورونا».

وأضافت الخشت: «بترجع الصراعات العرقية والخلافات الأيدولوجية وبنرجع للهيمنة السياسية والاقتصادية والفكرية في كل حاجة حتى العلاقات الإنسانية».

مصالح الكيانات الكبرى تتحكم في أدق التفاصيل

وقالت رنا رئيس: «وبترجع مصالح الكيانات الكبرى التي تتحكم في أدق تفاصيل حياتنا وهو ما يقوله التاريخ، الحرب دمار، وعمرها ما عمرت ومش بتسيب وراها غير الألم والدموع».