رئيس فنلندا من مدريد: تركيا وافقت على دعم عضويتنا والسويد في الناتو

قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، اليوم، إن تركيا وافقت على دعم عضوية فنلندا والسويد المشتركة في حلف شمال الأطلسي في اليوم الأول من قمة الحلف في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأعلن الرئيس الفنلندي، توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا والسويد لتعزيز الأمن المشترك برعاية الناتو.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا حصلت على ما تريده من المحادثات مع فنلندا والسويد.

أردوغان: تركيا حصلت على ما تريده من المحادثات مع فنلندا والسويد

فيما أكد أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج، أن تركيا وافقت على دعم انضمام فنلندا والسويد للناتو، قائلا «كان علينا الاستماع لمخاوف تركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد، وكان هناك حاجة للاجتماع بين القادة لاتمام الاتفاق على دعم انضمام فنلندا والسويد للحلف»، وفقا لقناة «العربية».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، «توصلنا مع فنلندا والسويد وتركيا إلى حلول جيدة»، قائلا «واثقون من التفاهم بين فنلندا والسويد وتركيا».

وأكد ستولتنبرج، أن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيعزز من قوة الحلف، قائلا «حصلنا على تعهدات من فنلندا والسويد لضمان تعزيز الأمن في أوروبا».

يشار إلى أن تركيا كانت تعارض انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي، «الناتو».

الناتو: انضمام فنلندا والسويد للناتو سيعزز من قوة الحلف

وتقدمت فنلندا والسويد بطلبات رسمية لحلف شمال الأطلسي للانضمام للناتو.

في سياق متصل، قال النائب السابق لقائد الناتو، الجنرال البريطاني السابق السير ألكسندر ريتشارد شيريف، لشبكة سكاي نيوز، إنه لجعل قوات الناتو البالغ عددها 300 ألف جندي فعالة، سيتطلب ذلك إعادة تسليح، وزيادة ميزانيات الدفاع، وإعادة بناء القدرات المفقودة.

وأعلن حلف شمال الأطلسي، أمس، أنه سيرفع عدد القوات في حالة تأهب قصوى أكثر من سبعة أضعاف إلى أكثر من 300 ألف جندي وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف شيريف، «هناك دائمًا خطر حدوث تصعيد روسي»، الذي قال إن التحالف يخاطر بتقديم الأسلحة والدعم الذي كان عليه، ويحتاج إلى تزويد أوكرانيا.

ووصف شيريف قمة الناتو المنعقدة في مدريد بأنها الأهم منذ أكثر من 70 عامًا من تحالف الناتو، كما وصف تحرك الناتو بأنه «تغيير أساسي في العقلية».

ويعقد حلف شمال الأطلسي قمة مهمة تبدأ اليوم وتستمر 3 أيام في العاصمة الإسبانية مدريد، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية والتي اندلعت بسبب طلب انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، وذلك بمشاركة 40 من رؤساء الدول والحكومات، على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.