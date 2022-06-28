الناتو يعرب عن خيبة أمله لعدم إدانة الصين حرب روسيا على أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن العالم سيصبح أقل أمنا إن حققت روسيا النصر في حربها ضد أوكرانيا.

وفي حديثه على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، قال «ستولتنبرج»، إنه لا يرى الصين خصما، لكنه قلق بشأن علاقات بكين الوثيقة مع موسكو، حسبما نقلت وكالة «رويترز».

ستولتنبرج: الصين ستصبح قريبًا أكبر اقتصاد في العالم

في حين أشار ستولتنبرج إلى أن الصين ستصبح قريبًا أكبر اقتصاد في العالم، وأن الناتو بحاجة إلى التعامل معها بشأن قضايا مثل تغير المناخ.

وأضاف، «نحن لا نعتبر الصين خصمًا، لكننا نشعر بخيبة أمل من حقيقة أن الصين لم تكن قادرة على إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، وأن الصين تنشر العديد من الروايات الكاذبة عن الناتو والغرب والصين أيضًا، وروسيا الآن أكثر قربًا مما كانت عليه من قبل».

ويعقد حلف شمال الأطلسى قمة مهمة تبدأ اليوم وتستمر 3 أيام في العاصمة الإسبانية مدريد، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية والتي اندلعت بسبب طلب انضمام أوكرانيا لحلف الناتو.

ويشارك فى قمة الناتو 40 من رؤساء الدول والحكومات، على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

مجموعة السبع: يجب على الصين الضغط على روسيا لوقف حرب أوكرانيا

وحث قادة مجموعة السبع الصين، اليوم الثلاثاء، على استخدام نفوذها مع روسيا لوقف غزوها لأوكرانيا وإسقاط «المطالبات البحرية الموسعة» في بحر الصين الجنوبي، في انتقادات شديدة غير مسبوقة لسياسات بكين، وسجل حقوق الإنسان.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرين من فبراير الماضي، بسبب طلب روسيا الانضمام لحلف شمال الأطلسى الناتو، وهو ما اعتبرته روسيا تهديدا لأمنها القومي.

فيما فرض عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، على رأسها أمريكا وبريطانيا.