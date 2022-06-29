ما حكم الإفطار في صيام عشر ذي الحجة؟.. داعية يجيب

يعد سؤال ما حكم الإفطار في صيام عشر ذي الحجة؟، من الأسئلة الشائعة التي تكثر مع اقترب شهر ذي الحجة، وهو الشهر الذي يبدأ بعد ساعات قليلة، إذ يتم استطلاع هلال الشهر اليوم، بعد صلاة المغرب، ومن المتوقع بحسب البحوث الفلكية أن يكون غرة ذي الحجة غدا الخميس، ويحرص الكثير من المسلمين على صيام تلك الأيام، لما لها من فضل عظيم.

فضل صيام العشر من ذي الحجة

وقبل الحديث عن حكم الإفطار في صيام عشر ذي الحجة، نوضح أولا فضل صيام العشر من ذي الحجة، إذ أكدت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أن أيام العشر من ذي الحجة ولياليها، أيام شريفة ومفضلة، يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة.

حكم الإفطار في صيام عشر ذي الحجة

وقال خالد الجمل الداعية الإسلامي وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية في تصريحات خاصة لـ« للوطن»، ردا على سؤال ما حكم الإفطار في صيام عشر ذي الحجة؟: «لا إثم عليه إنما ندعو الناس إلى التقرب إلى الله بالعمل الصالح لعل الله يقبل ويغفر في هذه الأيام المباركة التي لا تأتي إلا مره واحدة في العام».

وأضاف «الجمل»: «من لا يصوم يوم عرفة هذه السنة المطهرة الطيبة، يُضيع أجر وثواب يوم واحد في السنة، إننا ندعو الجميع إلى صيام يوم عرفة حتي نشارك الحجيج في أجرهم وثوابهم، ونحن شرع لنا الله وسن لنا النبي صلي الله عليه وسلم صيام يوم عرفة حتي نتقرب به إلى الله ويكون الدعاء صاعد إلى الله بكل صلاح كما يفعل الحجيج في يومه وفي بيته الحرام في يوم عرفة».