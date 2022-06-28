ماذا حدث في العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. عضو لجنة الفتوى بالأزهر يرد

شهدت محركات البحث، تساؤلات عديدة خلال الساعات القليلة الماضية حول ماذا حدث في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ وهو من الأسئلة الشائعة خاصة مع اقتراب نهاية شهر ذي العقدة، وقرب حلول شهر ذي الحجة، والذي من المقرر أن تكون غرة الشهر يوم الخميس، أو الجمعة، وهو ما تحدده المملكة العربية السعودية، وتستعرض «الوطن»، الاجابة على هذا السؤال من خلال هذا التقرير.

ماذا حدث في العشر الأوائل من ذي الحجة؟

ويعد سؤال ماذا حدث في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ من الأسئلة الشائعة، والتي تم تداول العديد من الردود والإجابات بشأنها، ولم ترد أحداث وقعت في أيام ذي الحجة في أي سند، وهو ما أكده لـ «الوطن» الدكتور عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر.

ووجهت «الوطن» سؤال ماذا حدث في العشر الأوائل من ذي الحجة، للدكتور لاشين، والذي أكد أن «هذا لم يرد به دليل من الكتاب أو السنة، وإن جاء فهو ضعيف».

تداول أقاويل بشأن الأيام الأوائل من ذي الحجة

وكانت الأقاويل المتداولة بشأن ماذا حدث في الأيام الأوائل من ذي الحجة، تقول أنّ الله سبحانه وتعالى غفر لسيدنا آدم فى اليوم الأول من شهر ذى الحجة، وفي اليوم الثاني استجاب الله سبحانه وتعالى لسيدنا يوسف عليه السلام، واستجاب لدعاء سيدنا زكريا فى الثالث من ذى الحجة، في اليوم الرابع تمت ولادة سيدنا عيسى علية السلام، وفي اليوم الخامس ولد سيدنا موسى .

وفتح الله سبحانه وتعالى أبواب الخير لنبينا محمد في السادس من ذي الحجة، وتغلق جميع أبواب جهنم التي يصل عددها إلى 30 بابًا من العسر، ويفتح 30 بابًا من الفرج للصائمين فى اليوم السابع من هذا الشهر المبارك، واليوم الثامن وهو الذي يعرف باسم يوم التروية، يليه يوم عرفه «وقفة عرفات» وفية يغفر الله عز وجل الذنوب لعام مضى وعام قادم، ثم أول أيام عيد الأضحى المبارك وهو العاشر من ذي الحجة.

فضل ومنزلة العشر الأوائل من ذي الحجة

وتناولت دار الإفتاء المصرية فضل ومنزلة العشر الأوائل من الشهر، قائلة: الله سبحانه وتعالى خصص بعض الليالي والأيام بمزيد من الفضل ولببركة تشجيعًا للناس على الطاعة، وقد نص العلماء على هذه الليالي، وهي: ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب.

وأضافت دار الإفتاء أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع من ذي الحجة؛ ففي «سنن أبي داود» وغيره عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر أول إثنين من الشهر والخميس».

وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِن أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنهُ فِي هَذِهِ» يعني العشر الأوائل من ذي الحجة فيتأول قولها "لم يصم العشر" أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائمًا فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر،وكان الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر الإثنين من الشهر والخميس.