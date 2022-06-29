سر رفض زوج الدقهلية زيارة زوجته لابنهما المسجون قبل قتلها.. شاهد عيان يكشف

أجرى تلفزيون «الوطن» مداخلة لشاهد عيان يروي تفاصيل إنهاء زوج لحياة زوجته في الدقهلية، الذي روى بعض التفاصيل عن علاقة الزوجين، قائلا: «كان راجل صنايعي كويس جدا وفجأة اتغير من فترة ومتعرفش إيه اللي حصله بقى يشرب مخدرات ولا إيه منعرفش، هو ليه إخوات نقاشين، وهم عيلة كويسة وعيلة شايفة مصالحها وبتشتغل وكل واحد فيهم عنده مشاغله وعياله».

شاهد العيان: المباحث أنقذت القاتل من الأهالي

وعن تفاصيل الجريمة، أوضح شاهد العيان، الذي يدعى وائل عوضين، أن الزوجة كانت ترغب في زيارة ابنها المسجون ولكنه رفض: «رفض تروح لابنها لأنه مكانش معاه فلوس ياخد زيارة وهي أم عاوزة تشوف ابنها».

أما عن تفاصيل ما بعد الواقعة، أضاف شاهد العيان: «الدنيا مقلوبة في الشارع وطلبنا مركز الشرطة وجه على طول وأنقذوا ممدوح اللي قتل زوجته لأن الناس كانت بتضربه جامد وخدوا جثة زوجته للمستشفى، انا آخر مرة شوفتهم امبارح العصر قبل الجريمة كان ماشي في الشارع وهي ماشية وراه».

وكشف أن الجاني والمجني عليها لديهما ابنة صغيرة: «البنت اللي عندها سنة أخوالها خدوها، هو ساكن في الدور الثاني دبح مراته ونزل قال أنا دبحتها وبيتكلم وهو مش فايق وبيقول حد يروح يجيبلي سجاير وواحدة خدت منه الفلوس قطعتها والمباحث نجدوه من الناس اللي نزلوا عليه ضرب».

شاهد عيان: دبحها في الصالة ونزل

واستكمل شاهد العيان: «الحوادث بتحصل لأن الناس تخلت عن مبادئها وبعدت عن ربنا وكله بيجري ورا الأكل والشرب، إحنا في الأشهر الحرم اللي ربنا حرم فيها القتال ونتمنى من الأزهر يكون في توعية، مستنيين النيابة تفرج عن الجثة علشان ندفنها، دبحها في قلب الصالة ونزل، ولكن مفصلش راسها عن جسمها».