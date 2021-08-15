جريمة هزت الدقهلية.. اعترافات «النُص» بقتل صديقه: «رفض يسرق معايا»

منذ صغرهما، ارتبط «ع. ف» 32 سنة، وشهرته «النص»، بعلاقة صداقة وطيدة، برفيقه «خالد.ع» 31 سنة، ولم يفترقا، فقد التحقا بنفس المدرسة في إحدى قرى مركز ميت غمر بالدقهلية، وبعد فشلهما الدراسي، وتكرار رسوبهما، تركا الدراسة سويا، واتجها للسرقة، والسطو المسلح، والمخدرات، وكونا عصابة، وانتهى بهما الحال فى السجن، ليخرجا معا بعد قضاء العقوبة.

رفض يسرق معايا

اقترض خالد مبلغا من المال من صديقه، واشترى توك توك للعمل عليه، متجاهلا طلب صديقه بمشاركته في جرائم السطو مرة أخرى، فما كان منه إلا أن خيره بين العودة للعمل معه أو رد أمواله، فطلب «خالد» مهلة، لكنه لم يلتزم بها عدة مرات، فقرر «النص» حسم الأمر وأرداه قتيلا رميا بالرصاص.

وراح يتوب بفلوسي الحرام

تحقيقات وتحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، كشفت أن المتهم والمجني عليه بينهما خلافات مالية، حسب ما أدلى به والد القتيل عقب العثور على جثته، وهو ما أكده المتهم خلال استجوابه، مؤكدا أنه استدرج صديقه لقتله: «خلاني مسخة، مش راضي يرجع الفلوس، وراح يتوب، طب ما يرجع لى فلوسى الحرام».

وشرح المتهم أنه استدرج القتيل إلى منطقة زراعية خالية؛ بحجة تصفية الخلاف بينهما، وخلال حديثهما معا، طلب المجني مهلة أخرى لاستردا المبلغ لكنه رفض، وهدده بسلاح ناري: «وبعدين طلبت منه يعمل عجين الفلاحة قدام شوية من أصحابنا، وقتلته بعد كده، بعد ما خليته مسخه، وخدت التوك توك بعته ورجعت فلوسي»، مشيرا إلى أنه هرب للإسكندرية حتى تم القبض عليه وبحوزته بندقية آلية.