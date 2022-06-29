البرلمان العربي يشيد بنتائج زيارة الرئيس السيسي إلى سلطنة عمان ومملكة البحرين

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بالزيارة الناجحة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين، والتي تأتي في إطار العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي العربي، وكذلك لتعزيز التضامن العربي وتنسيق المواقف العربية ضمن العلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة التي تربط مصر بدول الخليج.

وأكد العسومي أن مخرجات القمة المصرية العمانية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، ستساهم في تعزيز وتنويع أطر التعاون الراسخة في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

البرلمان العربي يشيد بنتائج القمة المصرية البحرينية

كما أشاد رئيس البرلمان العربي بنتائج القمة المصرية البحرينية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، مثمنا ما أبداه الرئيس السيسي من تقدير لمملكة البحرين على كل الأصعدة، مشيرا إلى أن خصوصية العلاقات المصرية - البحرينية ليست وليدة اليوم بل هي علاقات رسخها التاريخ على مرّ العصور.

وأكد العسومي دعم البرلمان العربي لكل الجهود التي تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة مصالح الأمة العربية لتلبية تطلعات شعوبها في مزيد من التنمية والتطور والاستقرار والنماء.