النائب الأول لـ«البرلمان العربي»: مصر والسعودية أكبر قوتين في المنطقة

قال النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، إنّ العلاقات المصرية السعودية علاقات شاملة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والعسكري، لافتا إلى أن التنمية المصرية أصبحت مرتبطة بالتنمية السعودية، حيث تتجه التنمية السعودية شمالا وغربا تجاه البحر الأحمر وخليج العقبة، بينما تمتد في مصر لكامل التراب المصري وبالأخص الشمال الشرقي، وأن الإصلاح الاقتصادي الجاري في البلدين يلتقي في نقاط كثيرة.

تحقيق التوازن الإقليمي

واعتبر النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر أمس، كأول محطة في جولة إقليمية تشمل أيضا الأردن وتركيا، جاءت في توقيت مهم وسط ظروف دولية واقتصادية تحتاج لأقصى درجات التعاون والتنسيق وتعكس مدى أهمية القاهرة في تحقيق التوازن الإقليمي، وتأكيد ثقل مصر الكبير في المنطقة ودورها على الصعيد العربي والدولي.

وأكد «عابد»، أنّ الزيارة تؤكد أيضاً الدور الاستراتيجي التي تقوم به مصر والسعودية في محيطها العربي والإسلامي على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن هناك ظروف شديدة الصعوبة ومتغيرات إقليمية ودولية تمر بها البلاد، أبرزها تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، لافتا إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة تجعل التنسيق بين البلدين أمر هام.

مصر والسعودية أكبر قوتين عربيتين في المنطقة

وأشار إلى أن مصر والسعودية هما أكبر قوتين عربيتين في المنطقة، لذلك يجب أن يكون هناك تباحث بين القيادة السياسية في البلدين يشمل كافة القضايا والموضوعات، مشيدا بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية السعودية والتي اتخذت منحنى تاريخي منذ عام 2016، حينما زار الملك سلمان لمصر في أبريل من هذا العام ووقع عدة اتفاقيات.