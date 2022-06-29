عاجل.. السيسي يشارك في افتتاح المبنى الجديد في مطار البحرين

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك في العاصمة البحرينية المنامة، مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، في افتتاح المبنى الجديد في مطار البحرين الدولي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشروعات تجديد مطار البحرين ستعزز من دعم البحرين في قطاع خدمات النقل والشحن الجوي، والذي توليه الدولتان الشقيقتان أهميةً كبيرة في إطار المجالات المتعددة للتعاون الثنائي بينهما.