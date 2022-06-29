«المحامين» تعلن وضع وديعة بنكية من فائض أموال النقابة بـ100 مليون جنيه

أصدرت النقابة العامة للمحامين، بيانًا بشأن ربط وديعة بمبلغ 100 مليون جنيه من فائض موارد النقابة العامة للمحامين، تطبيقًا للسياسات الصحيحة في المحافظة على أموال نقابة المحامين، وتحقيقًا لما فيه صالح الجمعية العمومية للمحامين في جميع أنحاء الجمهورية.

َوأعلن كل من أمين الصندوق، والقائم بأعمال النقيب، عبدالمجيد هارون، ومجدي سخى أنه تم ربط وديعة بمبلغ 100 مليون جنيه من فائض موارد النقابة العامة للمحامين، أمس الموافق 28 / 6 / 2022، تطبيقًا للسياسات الصحيحة في المحافظة على أموال نقابة المحامين، وتحقيقًا لما فيه صالح الجمعية العمومية للسادة المحامين في جميع أنحاء الجمهورية.

التزام الصندوق بالإنفاق على الملفات النقابية

يأتي ذلك مع التزام صندوق النقابة العامة للمحامين بكافة الإنفاقات في الملفات النقابية المختلفة وعلى رأسها؛ المعاشات، والعلاج، ومخصصات النقابات الفرعية، وأيضًا كل ما يلزم غرف السادة المحامين من تجديدات وصيانة وأثاثات وأجهزة، وسبق أن تم ربط وديعتين بملغ 100 مليون العام الماضي، ليبلغ إجمالي ما تم ربطة خلال عمر هذا المجلس مبلغ 200 مليون جنيه ودائع بنكية.

تقرير حول ميزانية النقابة

أعدت أمانة الصندوق بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالمجيد هارون أمين الصندوق، تقريرًا حول ميزانية النقابة العامة للمحامين، بداية من 31/12/2019 وحتى 31/12/2021.

وكانت النقابة العامة للمحامين أعلنت من قبل عن صندوق التكافل التكميلى الجديد لجميع المحامين أعضاء الجمعية العمومية، والذى يمنح المحامى المشترك مزايا عدة، حيث يعطى مبالغ مضاعفة عن السنة الواحدة فى حالة العجز الكلى أو الوفاة وفقًا للشريحة المنضم إليها المحامى العضو.

وأكدت النقابة أن الحد الأقصى للإشتراك عند سن الانضمام 55 سنة، و يبدأ صرف المزايا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ التأسيس، على أن يفصل العضو فصل نهائى إذا لم يسدد الاشتراكات لمدة 5 سنوات، ولابد من سداد الاشتراك السنوى خلال الثلاث شهور الأولى من كل عام، وتستحق غرامة التأخير كاملة 10 % سنويًا بداية من أول أبريل من كل عام.

وعن الأوراق المطلوبة للانضمام، تشمل صورة كارنية النقابة 2022، وصورة بطاقة الرقم القومى، وتوقيع العضو على طلب انضمام بالإدارة.

مزايا صندوق التكافل التكميلي:

ـ يصرف فى حالة بلوغ المعاش أو العجز أو الوفاة عن كل سنة اشتراك المبالغ التالية:

1 ـ 3500 جنيه عن كل سنة اشتراك لمن يسدد اشتراك شهرى 100 جنيه.

2 ـ 7000 جنيه عن كل سنة اشتراك لمن يسدد اشتراك شهرى 200 جنيه.

3 ـ 10500 جنيه عن كل سنة اشتراك لمن يسدد اشتراك شهرى 300 جنيه.

ـ يصرف للورثة فى حالة العجز أو الوفاة خلال الثلاثة سنوات الأولى من الاشتراك 10000 آلاف جنيه.

ـ ويصرف للورثة فى حالة العجز أو الوفاة بداية من السنة الرابعة من الاشتراك حد أدنى 30000 جنيه.