نقابة المحامين تنعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

تقدم مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة مجدي سخي القائم بأعمال نقيب المحامين، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، صاحب المحطات المضيئة في تاريخ دولة الإمارات.

تاريخ دولة الإمارات

ويذكر المجلس للفقيد ما حققته دولة الإمارات من إنجازات ضخمة على كل المستويات والقطاعات، في عهده، وما سطره من أمجاد تضاف إلى تاريخ دولة الإمارات، لاستكمال مسيرة البناء التي بدأها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

ويدعو المجلس المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ومغفرته، ويرجو الصبر والسلوان لدولة الإمارات وأهلها. إنا لله وإنا إليه راجعون.