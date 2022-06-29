خالد الجندي: كفار مكة كانوا يتمتعون بالأخلاق رغم جاهليتهم البغيضة

قال الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن أبي لهب وغيره من الكفار والمشركين، كان لديهم أخلاق، على الرغم من صفاتهم السيئة، وشركهم بالله، ومكانتهم في نار الآخرة، لافتا إلى أن الدليل على وجود أخلاق لديهم قول النبي صلى الله عليه وسلم «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» بما يؤكد وجودها واقتراب اكتمالها.

الله سبحانه وتعالي ذكر في سورة الحج الأديرة والمعابد والكنائس

أوضح « الجندي» خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC»، أن الله سبحانه وتعالي ذكر في سورة الحج الأديرة والمعابد والكنائس والمساجد في قوله «الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ».

اختلاف في طريقة الذكر والعبادة

وأشار الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن هناك اختلافا في طريقة الذكر والعبادة لكن الله يذكر في كل دور العبادة، لافتا إلى أن البعض يروج بأن العالم غير الإسلامي خال من القيم وهو أمر غير حقيقي، فالعالم أخرج أسرا صالحة وحقق قيما كثيرة.

وأكد الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الإنسان إن اعتقد أن الحجاب فريضة ومات على التزامه فقد نجا يوم القيامة، وإن كشفت المرأة رأسها على أساس ان الحجاب ليس فريضة ودافعت عن ذلك ودخلت قبرها وفوجئت بأنه فريضة فكيف يكون موقفها.