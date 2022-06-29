خالد الجندي ردا على «الهلالي»: الحجاب فريضة.. وكل الأديان لا تسمح بكشف رأس المرأة

رد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على ما قاله الدكتور سعد الدين الهلالي حول فرضية الحجاب، قائلا: «أنا لا أخاف في الله لومة لائم ولا الدكتور سعد الدين الهلالي، ولكن كل واحد يتحدث في الحق والخير حسب رؤيته التي سيحاسبنا عليها الله، رغم أن الدكتور سعد الدين الهلالي عالم جليل له احترامه وتقديره، لكني مختلف معه في هذه القضية».

وأكد خالد الجندي، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، على شاشة «دي إم سي»، أن غطاء الرأس عند المرأة فريضة، أمر بها رب العالمين بالقرآن والسنة وإجماع الأئمة وبالعقل والمنطق والعرف والإيمان واللغة العربية، موضحا أن الحجاب في دول الخليج يطلق على غطاء الوجه، بينما يطلق الحجاب في العموم على غطاء الرأس، مضيفا: «مش جاي عشان اخترعلكم وأقول الحجاب فريضة، بل هو فريضة ومن الثوابت وأمر لا يحق لأحد أن يتحدث فيه».

وتابع: «الآية رقم 31 في سورة النور نص واضح وصريح في تغطية الشعر: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»، والخمار لا يقال إلا ما خالط الرأس ولا يوجد خمار على الصدر أو الكتف أو البطن أو الرجل ولا يقال الخمار إلا على الرأس وهذا لفظ يقال على الرجل والمرأة، فيوجد في أحد أحاديث البخاري أن النبي يخرج علينا وقد خمر رأسه ويعني أنه يرتدي عمامة على رأسه ولذلك تقال كلمة خمرة أي غطت على العقل وهذا النص واضح أن الحجاب فرض في الإسلام».

وأشار «الجندي»، إلى أنه لا يوجد دين من الأديان السماوية يرى أن كشف رأس المرأة مسموح به في الطقوس الدينية، فلا يرى أحد راهبة في الكنيسة الغربية كاشفة شعرها، مؤكدا أن العرف في العالم بأكمله وتاريخيا أن كل نساء العالمين كانت مغطية رأسهن، ومن 100 سنة فاتت كانت معظم النساء مغطيات وجوههن.