في ذكرى استشهاد هشام بركات.. كلمات مؤثرة للسيسي أثناء تشييع جثمانه: دمه في رقبتنا كلنا

تمر اليوم، الذكرى السابعة لاستشهاد النائب العام هشام بركات، الذي اغتالته يد الإرهاب عبر تفجير موكبه صباح يوم 29 يونيو 2015 في منطقة مصر الجديدة، إذ أسفر الانفجار عن استشهاده، فضلًا عن إصابة 9 أشخاص من بينهم مدني وضابط شرطة ورقيب من حراس النائب العام، وحضر مراسم العزاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعددًا من الوزراء في الحكومة وقتها، الذي كان يترأسها المهندس إبراهيم محلب، ووجه حينها السيسي رسائل قوية للمصريين ولأسرة الشهيد هشام بركات، بأن العمليات الإرهابية لن تنال من الدولة المصرية.

السيسي عن هشام بركات: البطل ده سقط عشان مصر تعيش

«الشهيد هشام بركات دمة في رقبتنا كلنا».. بهذه الكلمات وجه السيسي حديثه لأسرة الشهيد هشام بركات، ولكل الشعب المصري، إذ قدم خالص التعازي للشعب المصري على استشهاد بركات، «أنا بقول لكل المصريين، البطل ده سقط عشان مصر تعيش، وأحنا مستعدين كمان كلنا نسقط وتبقى مصر، خلينا أقولكم، كلام محتاجين كنا بنقول عاوزين وحدة الناس والخطر العظيم اللي بيجابه مصر والمنطقة بالكامل، عرفتم ليه بنقول يا مصريين، متتلخبطوش ومتتهزوش احنا بنجابه حرب ضخمة جدا وعدو خسيس محتاج مننا كلنا أننا نبقى واقفين وشايفين مع بعض كده».

السيسي: يد العدالة مغلولة بالقوانين.. ولن نترك حق الشهيد هشام بركات

الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر خلال رسائله، أن استشهاد النائب العام هشام بركات لن يكون الآخير، إذ قال «اللي حصل ده كنا عارفين انه هيحصل، وكنا مستعدين اننا نتحمل ثمنه، لكن كل الشعب المصري يعيشوا، خلوا بالكم، الكلام اللي بيحصل ده، ده أمر مش جديد علينا، ومش هيبقى جديد علينا، ده ثمن احنا بندفعه، المصريين بيدفعوا كلهم، كل واحد في موقعه، ده موضوع مش هينتهي خلي بالكم، ومش بقول كده معناه أننا هنسيبهم، بس عاوز أقولكم على حاجة، لازم تكونوا عارفينا، يد العدالة مغلولة بالقوانين، واحنا مش هنستنى على ده».

السيسي يتحدث عن آخر لقاء له مع هشام بركات

رئيس الجمهورية كشف عن مقابلته للشهيد هشام بركات قبل يومين من استشهاده في حفل الإفطار، «قابلت الشهيد من يومين في إفطار، أنا قلت في الفطار ده، مع الجيش هاتوا الشرطة، هاتوا القضاء والإعلام، يبقوا كلهم موجودين، لأن المعركة دي معركتنا كلنا، وهنسقط فيها من كل الجيش والشرطة والقضاء ومن الإعلام، احنا هنعدل القوانين اللي تخلينا ننفذ القانون والعدالة في أسرع وقت ممكن، هنفذ العدالة في أسرع وقت ممكن، خلال أيام، تتعرض القوانين، قوانين الاجراءات الجنائية المضبوطة اللي تجابه التطور اللي حصل اللي احنا بنقابله».

السيسي عن هشام بركات: دمه في رقبتنا كلنا

السيسي تحدث خلال مراسم تشيع جثمان الشهيد هشام بركات، بأن الدولة المصرية تجابه الإرهاب، «احنا بنقابل إرهاب، يبقى فيه قوانين، تجابه هذا الأمر، يبقى فيه محاكم تجابه ده، احنا مش هنقعد 5 سنين و10 سنين، نحاكم الناس اللي بتقتلنا، هما بيصدروا الأمر وهما في القفص وبيتنفذ الحكم، واحنا قاعدين ننفذ القانون، واحنا هنحترم القانون، لكن هنخلي القانون، قانون يجابه ده، والأمر ده مع السلطة القضائية، لسه الشهيد مندفنش، دمه في رقبتنا كلنا، مش في رقبتي أنا بس، ده في رقبة كل المصريين، الجيش والشرطة والقضاء والإعلام».

رسائل طمأنة من السيسي للمصريين بعد استشهاد هشام بركات

رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تخلوا من طمأنة المصريين، بعد استشهاد هشام بركات، إذ قال «مهم أوي تبقوا عارفين أننا لا مرتبكين ولا مهزوزين، ولا مرتعشين ولا أي حاجة، أنا مش بتكلم عن نفسي، أنا بتكلم عن كل المصريين، فيه غضب نعم، فيه حزن ايوة، لكن المصريين شعب عظيم بقول تاني، فقيدنا عظيم لكن واقفين على رجلينا، بقولكم الكلام ده عشان مهم اوي اللي عمل العمل ده في الفترة دي، يقصد اية؟ يقصد ينال منا كلنا، ويقولنا أننا مش هنقدر، لا، لا، إحنا لغاية دلوقتي معملناش إجراء استثنائي واحد، وانتوا متعرفوش ايد الدولة عاملة ازاي، احنا بنفذ قانون».

بعد استشهاد بركات.. السيسي: الدولة المصرية لا تنشغل عن مواجهة الإرهاب

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه القضاء بسرعة إنجاز القضايا، إذ قال «هتصدر حكم بالإعدام هينفذ حكم الإعدام، هتصدر حكم المؤبد، هينفذ حكم المؤبد، هنفذ القانون، القضاء ده اللي عاوزه منهم النهاردة قبل بكرة، واحنا جاهزين اننا ننفذه، وهنشوف، الشعب والدولة، دائما هتبقى واقفة كده على رجلها، واللي بيحصل ده يعكس ده، وقوف مصر والمصريين يد واحدة، وده الكلام اللي بقوله وهأكده دائما عليكم، قولتلكم ليه متبصوش في الحاجات الصغيرة وبصوا للتحدي اللي قدامنا، الثمن اللي اندفع ده امبارح ودم الشهيد بيقولنا متنسوش أننا في معركة كبيرة جدا».

السيسي أثناء تشييع جثمان هشام بركاتك لا نراعي في تصرفاتنا سوى الله

«الدولة المصرية لا تنشغل عن مواجهة الإرهاب»، هكذا قال الرئيس السيسي: «متنشغلوش عنا، احنا مش مشغولين عنها، لكن كلنا محتاجين مش ننشغل عنها، كل مؤسسات الدولة وكل الشعب المصري، لازم دائما يبقوا يد واحدة، اللي بنراعيه مش الداخل والخارج، احنا بنراعي قبل كل شيء ربنا، بنراعية في كل تصرفاتنا، احنا بنراعي المصلحة الوطنية، وكل اللي اتعمل خلال السنتين اللي فاتوا واكتر، كان الهدف منه مصلحة مصر، احنا مش بنعمل حساب غير حاجة واحدة فقط ، المصريين، طول ما انتم على قلب رجل واحد، باستثناء أهل الشر مفيش أي مشكلة».