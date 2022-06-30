مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2022.. بعد عيد الأضحى المبارك

يترقب العاملون في الجهاز الإداري للدولة، موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2022، والذي سيكون بعد عيد الأضحى المبارك، في الأيام من 24 إلى 31 يوليو.

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في 66 وزارة وهيئة.

توزيع الوزرات والهيئات على أيام

وكشف وزارة المالية، عن بدء صرف مرتبات شهر يوليو المقبل للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 يوليو المقبل، على أن يبدأ صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة أخرى يوم 26 يوليو المقبل، وتحديد أيام 26 و27 و31 يوليو، لتكون لجميع الوزارات والجهات الأخرى.

إخطار العاملين بالجهاز الإداري بمواعيد صرف المرتبات

وألزمت الوزارة الجهات الإدارية القيام بإخطار العاملين بها بالمواعيد المحددة لبداية صرف مرتبات شهر يوليو، حتى يكون هناك سهولة وعدم تزاحم على ماكينات الصراف الآلي، فيما يتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

مرتبات أغسطس وسبتمبر

وكانت وزراة المالية قد أعلنت ضمن بيان في وقت سابق، عن مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة، يوم 24 من الشهر المذكور، على أن يتم صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة أخرى يوم 25 أغسطس المقبل، وتحديد أيام 28 و29 و30 أغسطس 2022 لجميع الوزارات والجهات الأخرى.

أيضًا حددت وزراة المالية في البيان، مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر المقبل، على أن يبدأ صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر المقبل، وتحديد أيام 25 و26 و27 سبتمبر لتكون لجميع الوزرات والجهات الأخرى.