مرتبات مايو بعد كم يوم من العيد؟.. وزارة المالية تجيب

تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر مايو 2022 للعاملين والموظفين بـ 66 وزارة وجهة وإدارة تابعة للجهاز الإداري للدولة على مدار 4 أيام خلال الشهر الحالي بالمرتبات الجديدة، بعد إضافة العلاوات والحوافز التي أقرتها الدولة للعمال والموظفين في شهر يناير الماضي وبدء تطبيقها مع مرتبات شهر أبريل الماضي.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو الحالي

وحددت وزارة المالية في كتاب دوري صادر في شهر مارس الماضي مواعيد صرف مرتبات شهر مايو الحالي على مدار 4 أيام، إذ تبدأ يوم الاثنين الموافق لـ 23 مايو الحالي وحتى يوم الخميس الموافق لـ 26 مايو الحالي.

ويبدأ العاملون والموظفون بـ 33 وزارة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات شهر مايو 2022 بوزارت الداخلية والصحة والسكان والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والتجارة والصناعة والقوى العاملة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمالية والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والزراعة والتموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال العام والآثار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بينما يصرف العمال والموظفون بـ 33 وزارة وجهة وإدارة حكومية في اليوم التالي الثلاثاء 24 مايو الحالي صرف مرتبات مايو 2022، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة ومنهم الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز القومي للاتصالات وجهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك.

يومان لصرف المرتبات للعمال والموظفين ممن لم يتمكنوا من صرف مستحقات مايو 2022

ووفقاً للكتاب الدوري حددت وزارة المالية يومين لصرف المرتبات بالنسبة للعمال والموظفين ممن لم يتمكنوا من صرف مرتبات مايو 2022 في الأيام المحددة سابقا إذ يصرف العمال والموظفون بكل الوزارات والهيئات والإدارات التابعة للدولة يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مايو المقبل.