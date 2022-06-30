عمر هريدي يعلن موعد تشييع جنازة زوجته من مسجد السيدة نفيسة

أعلن عمر هريدي، وكيل نقابة المحامين، عن موعد ومكان جنازة زوجته، التي توفيت مساء أمس الأربعاء، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الجنازة من مسجد السيدة نفيسة والعزاء في مسجد الشرطة

وقال هريدي، إن جنازة زوجته ومراسم الدفن ستكون من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم الخميس: «الجنازة من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم والعزاء بمسجد الشرطة بالدراسة يوم السبت 2 يوليو».

وذكر هريدي، أن العزاء السبت المقبل الموافق 2 يوليو، في مسجد الشرطة.

رواد السوشيال ميديا ينعون «هريدي»

ونعى الأصدقاء والمتابعين، «هريدي» في وفاة زوجته، من خلال كتابة تعليقات تحمل الدعوات بالرحمة، إذ كتب رمضان راشد معيوف: «البقاء لله اللهم اغفرلها وارحمها»، في حين كتب عادل ناصر: «البقاء لله وربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان وخالص العزاء لك ولأسرة الفقيدة»، وجاء تعليق عبدالمنعم الجهينى قائلا: «رحمة الله عليها رحمة واسعة وأدخلها فسيح جناته »، كما قالت عايدة حشكل في تعليق: «اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ويمن كتابها ويسر حسابها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب».