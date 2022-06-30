التخطيط ترصد حصاد 8 سنوات لتحسين حياة المصريين.. 614 مليار جنيه لـ«سكن أفضل»

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا استعرضت فيه جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري في مجال خدمات قطاع الإسكان خلال 8 سنوات (من يوليو 2014 إلى يونيو 2022).

نمو الاستثمار في الإسكان 847% خلال 8 سنوات

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تطور الإنفاق الموجه لقطاع الإسكان، حيث وجّهت الدولة المصرية استثمارات عامة بنحو 614 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، وبمعدل نمو بلغ 508%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014) لقطاع الإسكان (التشييد والبناء، الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي)، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع، من نحو 19 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 180 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 847%.

وأضافت السعيد أنّ خِطَّة عام (22/2023) تتضمن استثمارات كُليّة قدرُها نحو 294 مِليار جنيه لِتَنْفِيذ عديدٍ مِن الـمُبادرات والـمَشْرُوعَات في قِطَاع الْإِسْكَان وخَدَمَات الـمِيَاه والصَرْف الصِحِي ، مِنْهَا 33 مِليار جُنَيْه لِأَغْرَاض التَّشْيِيد وَالْبِنَاء، وَنَحْو 26 مِليار جُنَيْه لِـمَشْرُوعَات الـمياه، (بنسبة زيادة 23%)، ونَحْو 77 مِليار جُنَيْه لـمشروعات الصَّرْف الصِحِي.

برامج الإسكان

وحول أهم البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها في مجال الإسكان أشار التقرير إلى البرنامج القومي للإسكان، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 593 ألف وحدة سكنية، بتكلفة تبلغ 120 مليار جنيه، ويستفيد منها أكثر من مليوني مواطن، إلى جانب تطوير العشوائيات حيث تم تطوير 322 منطقة غير آمنة، بإجمالي 207.9 ألف وحدة، من إجمالي عدد المناطق غير الآمنة، التي يبلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة، وبلغ عدد المستفيدين نحو 1.2 مليون مستفيدًا، وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير المناطق غير الآمنة، نحو 63 مليار جنيه (يشمل ذلك تكلفة المشروعات والقيمة التقديرية للأرض).

تطوير 58 منطقة غير مخططة

كما جرى تطوير 58 منطقة غير مخططة، بمساحة 4595 فدانا، لخدمة نحو 460 ألف أسرة، وجار تطوير 90 منطقة بمساحة 10047 فدانا، وتخدم نحو مليون أسرة، كما يبلغ إجمالى مساحة المناطق غير المخططة، حوالي 152 ألف فدان، وتصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية بها إلى حوالي 318 مليار جنيه، علاوة على تطوير 20 سوقاً يشمل 3033 وحدة، بينما يجري تطوير 20 سوقاً يشمل 3171 وحدة، ويصل إجمالي عدد الأسواق العشوائية إلى 1105 أسواق، وتشمل 306.3 ألف وحدة، وتبلغ تكلفة تطويرها 44 مليار جنيه.

مدن الجيل الرابع

وفيما يتعلق بمدن الجيل الرابع، وصل عدد المدن الجديدة أو مدن الجيل الرابع إلى 30 مدينة جديدة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدن الجديدة، 580 ألف فدان، بينما يبلغ عدد السكان المستهدف نحو 30 مليون نسمة.

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

وأشار التقرير إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 145 مليار جنيه، وقد نتج عنها الانتهاء من تنفيذ 279 مشروعًا لمياه الشرب، بطاقة 11 مليون م3/يوم، بتكلفة 61.4 مليار جنيه، إلى جانب التوسع في تنفيذ محطات التحلية بالمناطق الساحلية للاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة، من خلال 76 محطة تحلية قائمة، بطاقة إجمالية 831.69 ألف م3/يوم بمحافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الإسماعيلية – السويس).

وجرى الانتهاء من تنفيذ 54 مشروعا لمعالجة صرف صحي ثنائية وثلاثية بالصعيد (17 محطة ثلاثية و37 محطة ثنائية) بالمناطق القريبة من نهر النيل بالصعيد للمحافظة عليه من التلوث، ولإعادة الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة في الأغراض المخصصة، ورفع كفاءة 5 محطات ثنائية وتحويلها إلى معالجة ثلاثية بتكلفة 1.8 مليار جنيه، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ 864 مشروعاً للصرف الصحي، بطاقة 6.9 مليون م3/يوم، لخدمة أكثر من 45 مليون نسمة، والانتهاء من تنفيذ 74 مشروع إحلال وتجديد شبكات بتكلفة 13.2 مليار جنيه، مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 671 مليون جنيه، وعدد من مشروعات المد والتدعيم بتكلفة 469 مليون جنيه، وتنفيذ 7400 مشروع إحلال وتجديد للشبكات والمحطات، بتكلفة 13.3 مليار جنيه، وتنفيذ 192.2 ألف مشروع للوصلات المنزلية، بتكلفة 671.4 مليون جنيه، وعدد من مشروعات المد والتدعيم، بتكلفة 469 مليون جنيه.

حياة كريمة لتطوير الريف المصري

وفيما يتعلق بدور مبادرة حياة كريمة في الارتقاء بجودة خدمات الإسكان بالريف المصري، أوضح التقرير أنّ قطاع الإسكان يحظى بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، حيث يتم حاليا تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل وتركيب وصلات صرف صحي منزلية لـ1477 تجمعا ريفيا، إنشاء وتطوير 174 محطة معالجة صرف صحي (ثنائية وثلاثية) لإضافة طاقة قدرها 206 ألف م3/يوم.

وفيما يخص قطاع مياه الشرب، جار مد وتدعيم شبكات المياه وتركيب وصلات مياه الشرب المنزلية لـ1477 قرية، وإنشاء وتطوير 326 محطة مياه شرب لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن، وخلال العام المالي 21/2022 (فقط) تم صرف ما يزيد عن 60 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة.

المناطق غير الآمنة

وعن أهم النتائج الاستراتيجية في قطاع الإسكان، أشار التقرير إلى انخفاض عدد السكان في المناطق غير الآمنة بنسبة 35%، وبلغت كمية المياه المُنتجة من خلال شركات المياه بمحافظات الجمهورية نحو 25.5 مليون م3/يوم، وتضخ عبر شبكات نقل المياه بأطوال 16 ألف كم، كما بلغ عدد محطات مياه الشرب 2755 محطة، و644 محطة رافع، وبلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحي 446 محطة، و3138 محطة رفع، بإجمالي أطوال شبكات 53 ألف كم، إلى جانب ارتفاع نسبة التغطية بالصرف الصحي في القرى من 12% إلى 40%، كما بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية لمحطات تحلية مياه البحر بنحو 917 ألف م3/يوم على مستوى الجمهورية.