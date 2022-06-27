نائب وزيرة التخطيط: مصر تحقق معدل نمو تصاعدي.. والإصلاح الاقتصادي دوره هام

أكّد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنَّ العالم شهد أزمات على مدار السنوات الأخيرة تتسم بالحدة وأثرت على الاقتصاد وأدخلته في أزمة ركود، فضلًا عن ما أحدثته الحرب الروسية الأوكرانية.

نائب وزيرة التخطيط: قرارات القيادة السياسية حفزت القطاعات الاقتصادية

وأضاف «كمالي»، في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزيرة التخطيط بفعاليات المؤتمر السنوي لكلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنَّ جهود الإصلاح الاقتصادي ساهمت في زيادة قدرة الاقتصاد المصري، إذ أخذت الدولة مجموعة من القرارات السياسية الاستباقية التي حفزت القطاعات الاقتصادية وتعظم الاستفادة من الفرص والحفاظ على التوازن بين المواطن وإدارة الدولة.

نائب وزيرة التخطيط: يتم تحديث رؤية مصر 2030 الآن لتخطى الأزمات المتعاقبة

وأوضح «كمالي»، أنَّ تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات أدى إلى تحقيق استقرار اقتصادي انعكس في المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أنَّ الاقتصاد يحقق معدل نمو تصاعدي، مشيرًا إلى أنَّ الدولة وضعت استراتيجية التنمية المستدامة وتعمل الحكومة حاليًا على تحديث استراتيجية التنمية وتعزيز قدرة الدولة على تخطى الأزمات المتعاقبة.

المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يقام تحت رعاية محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الجهات الراعية.