افتتاح مستشفى الطلاب الجامعي بأسيوط في احتفالات ثورة 30 يونيو

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أن احتفالات الجامعة بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو هذا العام، تتضمن إهداء الوطن عدد من الافتتاحات الطبية، التي تمثل إضافة جديدة في منظومة الرعاية الصحية، التي تقدمها مستشفيات أسيوط الجامعية، لخدمة أكثر من 40 مليون مواطن، بمختلف محافظات صعيد مصر.

وشدد رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، الذين يتجاوز عددهم 80 ألف طالب وطالبة من المصريين والوافدين الدارسين بمختلف كليات الجامعة، مشيراً إلى تسخير ما تملكه الجامعة من إمكانيات طبية متقدمة، وأطقم طبية على أعلى مستوى من التدريب والمهارة، من أجل تقديم خدمة طبية متميزة، وفق أعلى معايير الجودة، وتلبي احتياجات المرضى في مختلف التخصصات الطبية .

افتتاح مستشفى الطلاب الجامعي

جاءت تصريحات رئيس جامعة أسيوط خلال افتتاح مستشفى الطلاب الجامعي، اليوم الخميس، بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد، وتطوير الخدمات الطبية بالمستشفى، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور مصطفى فايز، مدير المستشفى، والمستشار الدكتور وليد حنفي، مستشار رئيس الجامعة للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد حلمي الحفناوي، المستشار الهندسي لرئيس جامعة أسيوط والمصمم المعماري للوحدة، إلى جانب الأطقم الطبية والتمريض والفنيين والعاملين بالمستشفى، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والأساتذة من مختلف الأقسام بكلية الطب والمستشفيات الجامعية.

طفرة مشهودة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة

وأشار الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن مستشفى الطلبة شهد طفرة مشهودة في مستوى الخدمات الطبية، والتي أصبحت تتضمن كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية المطلوبة لأي حالة مرضية من الطلاب، وذلك في إطار سياسية إدارة الجامعة الهادفة إلى دعم ورعاية طلابها، موضحاً أن الجامعة تخصص أكثر من 24 مليون جنيه سنوياً لصالح الرعاية الصحية وإجراء جراحات وصرف أدوية لطلاب الجامعة، موضحاً أن العمل بمستشفى الطلاب يشهد تكاتف جهود وتنسيق بين قطاع التعليم والطلاب، ومجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والإدارة العامة للشئون الطبية بقطاع التعليم والطلاب.

توفير كافة المخصصات المالية اللازمة

وأشاد الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، بما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالملف الصحي، وتطوير الخدمات الطبية المجانية بمختلف المستشفيات، وهو ما ينعكس أثره في توفير كافة المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ خطة الجامعة في تطوير خدمات مستشفيات أسيوط الجامعية وزيادة طاقتها الاستيعابية في مختلف التخصصات، موضحاً أن تكلفة تطوير مستشفى الطلبة، وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، بلغ نحو 20 مليون جنيه، مضيفاً أنه تم كذلك اليوم الخميس، افتتاح وحدة الكلى الصناعية الجديدة، بتكلفة بلغت 31 مليون جنيه.

عيادات متخصصة في كافة الأقسام

وأضاف الدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة أن مستشفى الطلبة يتكون من دور أرضي و3 أدوار علوية، وتتكون من العيادات المتخصصة في كافة الأقسام، ووحدات التحاليل والأشعة وعيادات الأسنان وصيدلية وغرف عمليات ووحدة للغسيل الكلوي وعنايات مركزة ومتوسطة وغرف إقامة للمرضى.

تجهيز 16 غرفة للقسم الداخلي لإقامة المرضى

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى فايز، مدير مستشفى الطلبة، أن المستشفى شهد أعمال إحلال وتجديد لرفع كفاءة المستشفى، بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه، كما تم تزويده بأربعة أجهزة رسم قلب وأجهزة منظار جراحي وجراحة أنف وأذن، بنحو 2.5 مليون جنيه، إلى جانب تجهيز غرفتين عمليات بنظام الكبسولات بتكلفة تجاوزت 12 مليون جنيه، كما تم تجهيز 16 غرفة للقسم الداخلي لإقامة الطلاب المرضي.