علي جمعة: الحجاب فرض بإجماع.. والمشككون شرذمة تحاول تقسيم الأمة «فيديو»

نشرت هيئة كبار العلماء فيديو للدكتور علي جمعة، عضو الهيئة ومفتي الجمهورية السابق، بعنوان «رد فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعه، عضو هيئة كبار العلماء على منكري فريضة الحجاب»، وذلك عبر الصفحة الرسمية للهيئة على فيس بوك.

رد علي جمعة على منكري الحجاب

وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق، إن الآراء التي تشكك في فرضية الحجاب هي آراء شاذة تخرج عن إجماع الأمة والمسلمين، وتابع: «هذا الشذوذ وهذه الآراء تبتلى بها الأمة عبر القرون ولكنها خارج إجماع العلماء الفقهاء المتصدرين وورائهم أمة المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم خلافا فعليكم بالسواد الأعظم ومن شذ شذ في النار».

وعلق عضو هيئة كبار العلماء حول ما يثار من آن لآخر حول التشكيك في فرضية الحجاب قائلا: «شغل بال وتقسيم أمة وهذه الشرذمة ليست بسديدة ولا ينبغي أن نقف عندها كثيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بوحدة الكلمة وليس بالشذوذ المطلق ولغير مصلحة وأن يتبع كل واحد منا ما أراد مما ذكر في الكتب»

الحجاب فريضة

ورد الدكتور علي جمعة على من يشكك في فرضية الحجاب بزعم «أن الله وسع فلم تضيقون»، وقال: «هكذا نسمع كثيرا.. وسع الله فلم تضيقون، المرة دي بقى موسعش، أنت بتقول هعرض أراء الفقهاء واختاروا أنتم، لكن الاختيار من شأن العلماء المجتهدين وليس من شأن العامة، ولكن أنت ديدنك كده عايز تخلي العوام علماء».

وتسائل عضو هيئة كبار العلماء موجها كلامه لمن يدعي أن الحجاب ليس فرضا: «ما اسم العالم الذي قال ما تقول؟، قولي كده اسمه الكرخي أو الاوزاعي أو حسن العطار شيخ الأزهر أو ذهب إليه الشيخ شلتوت أو الشيخ المراغي أو الشيخ الظواهري؟ وتابع جمعة مستنكرا: «قال لا أنا من قال هذا.. هل أعطاك أحد شهادة الاجتهاد المطلق؟».

وكشف «جمعة»، أنه لما حدث هذا تم عرض الأمر على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فرفضته وأبت، وعرض الأمر على مجمع البحوث الإسلامية فرفضه وأبى، وعرض الأمر على أساتذة الجامعات وعلى جامعة الأزهر فرفضوا، إذا أنت تغرد في السرب وحدك.