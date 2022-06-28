الأزهر الشريف يرد على تشكيك «الهلالي» حول فرضية الحجاب: رأي شخصي نرفضه

رد الأزهر الشريف على ما أثير بشأن التشكيك في فريضة الحجاب، مؤكدا أن حجاب المرأة هو فرض عين على كل مسلمةٍ بالغةٍ عاقلةٍ، أقرَّته مصادر التشريع الإسلامي بنص القرآن وإجماع فقهاء المسلمين.

منهج علمي فاسد

وأكد الأزهر الشريف، قبل قليل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ما يُتداول من محاولة لنفي فرضيَّة الحجاب وتصويره أنه عادة أو عرفٌ انتشر بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم هو رأي شخصي يرفضه الأزهر؛ لأنه مخالف لما أجمع عليه المسلمون منذ خمسة عشر قرنًا من الزمان، وهذا الرأي يفتح الباب لتمييع الثوابت الدينية، كما أن التفلت من أحكام الشريعة، وما استقر عليه علماء الأمة بدعوى «الحرية في فَهم النص» هو منهج علمي فاسد.

رأي سعد الهلالي

وكان الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال إن الحديث المتكرر عن حشمة الفتاة أو التمييز على أساس الحجاب أصبح آخر أسلحة الإسلام السياسي، وهم يقدمون هذا الحديث للغرب وليس لوجه الله، موضحًا أن المتاجرة بالحجاب جعلت البعض يغيّر من صورة الطالبة نيّرة أشرف، وهي فتاة محتشمة ومحترمة وتلقى الله بقناعتها لا بفتوى الآخر، لكن بعض المتاجرين ركزوا على الحجاب وزوّروا صورتها لإخفاء شعرها، وتم تسويق هذه الصورة المزوّرة في كندا وأمريكا، مستدركًا «صعبان عليهم يقولوا إنها مش محجبة، وتحولت القضية من واقعة قتل إلى حجاب من عدمه».

وأضاف أن «الآية اللي دايمًا بيستخدموها لغسيل مخ المرأة عن الحجاب هي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا»)، لا يُقصد بها غطاء الرأس، فالجلباب بيتلبس إزاي.. من عند الرقبة لتحت ولا من فوق؟! إذًا مافيش الرأس».

وقال الهلالي عن حديث الحجاب الذي يقول إنه إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها غير وجهها وكفيها، لم يظهر إلا بعد وفاة الرسول بنحو 240 عامًا، وهذا حديث ضعيف، متابعًا: فيه ناس تسير على الظن ما لم يوجد القطع، وعلى من يستخدموا هذا الحديث ألا ينسبوه إلى الله ورسوله.