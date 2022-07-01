التخطيط: نستهدف الوصول إلى 50% من المشروعات الخضراء في غضون 3 سنوات

شارك شريف داوود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابة عن الوزيرة، في فعاليات الملتقى الرابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحت عنوان «من الرؤية إلى التحرك»، الذي نظمته شركة «سي إس آر إيجيبت»، بحضور ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والبيئة.

أجندة التنمية المستدامة 2030

وأكد شريف داوود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بـ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة لديها إطار حاكم لعملية التنمية كما هو متبع في العالم أجمع، يتمثل في أجندة التنمية المستدامة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحديث رؤية مصر 2030 بصفة مستمرة، بسبب المتغيرات المتتالية على الساحة، والمتمثلة في تحديات التغيرات المناخية والزيادة السكانية، لافتًا إلى أن بدايات الإصلاح الاقتصادي ركزت على الجوانب المادية والنقدية، ولكن في الوقت الحالي يتم التركيز على الاقتصاد المستدام.

إعداد معايير الاستدامة البيئية

وأشار «داوود»، في بيان صحفي، إلى إعداد معايير الاستدامة البيئية، ووفقًا لتلك المعايير بدأت الحكومة بـ15 % من المشروعات خضراء اتساقًا مع معايير الاستدامة البيئية، متابعًا أن الخطة تستهدف الوصول إلى 50% خلال عامي 2024/2025، لافتًا إلى وجود حوار دائم بين الحكومة والقطاع الخاص لمعرفة القطاعات التي يهتم بها القطاع الأخير.