«الرعاية الصحية» تواصل اجتماعاتها لضم مستشفيات القطاع الخاص للتأمين الصحي الشامل

قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، إن الغرفة تواصل عقد الاجتماعات، ورش العمل لتعريف المستشفيات وتهيئتها للحصول على التسجيل والاعتماد المصري من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك للانضمام لمنظومة التامين الصحي الشامل.

وأضاف عبد المجيد في بيان اليوم أن الغرفة سوف تنظم البرنامج التعريفي الثاني بمحافظتي المنوفية والقليوبية لمستشفيات القطاع الخاص للتعريف بكيفية تهيئة المستشفيات للحصول على التسجيل والاعتماد المصري وذلك تحت عنوان: «البرنامج التعريفي لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية»، يوم السبت 30 يوليو الجاري.

الحرص على التعاون مع القطاع الحكومي

وأوضح عبد المجيد، أن هذه الورشة استمرارا لما بدأته الغرفة من دورات تدريبية وورش عمل لمستشفيات القطاع الخاص، حيث سبقتها دورة أقيمت في محافظتي القاهرة والجيزة، لافتا إلى أن هذا يأتي من منطلق حرص الغرفة على التعاون مع القطاع الحكومي.

وأشار إلى أن الغرفة شريك مع الدولة وهي الممثل الوحيد للقطاع الخاص، وهو ما يعد أحد الأهداف الرئيسية التي أسست الغرفة من أجلها، لافتا إلى أن الغرفة تعمل على تحقيق هذا الهدف دوما من خلال العمل على تعريف أعضاءها بجميع المستجدات بالمجال الصحي، والعمل على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من المنشآت الصحية.

وأكد حرص الغرفة أيضا على تعريف وتهيئة المستشفيات للحصول على التسجيل والاعتماد المصري من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للانضمام لمنظومه التأمين الصحي الشامل.

مديرو المستشفيات ونوابهم يحضرون الورش التحضيرية

وأشار رئيس الغرفة إلى أن هذه الورش سوف يحضرها مديري المستشفيات ونواب مديري المستشفيات والمديرين التنفيذين بالمستشفيات ومديري وحدات إدارة الجودة وجميع العاملين المعنين بتحسين وجودة الوحدة الصحية، وسوف يكون هذا البرنامج التدريبي مجانا لجميع أعضاء الغرفة، وسوف تتولى الغرفة دعم هذا البرنامج التدريبي لجميع أعضاءها بالكامل.

ولفت النظر إلى أن الغرفة ستقوم بتنظيم مجموعة من البرامج التعريفية بكل من محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وسوف يتم الإعلان عنها في حينها.

وأشاد عبد المجيد، بالتعاون بين مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة والغرفة من أجل نشر الوعي بالمعايير الجديدة للتسجيل والاعتماد، وأن الهيئة تبذل مجهود كبير في سبيل التعريف بالمعايير الجديدة.