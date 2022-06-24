عوض تاج الدين: التأمين الصحي القديم يغطي 50% من التعداد السكاني

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن البلاد تشهد خلق نظم صحية متعددة، مشيرًا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه تدريجيا في كل المحافظات، حيث يوجد نظام التأمين الصحي القديم، الذي يغطي نحو أكثر من 50% من السكان، وهناك فئة ليس لها تأمين صحي، وهناك فئة أخرى تطبق نظام تأمين صحي مؤسسي.

المبادرات الصحية أتاحت التأمين الصحي لمن ليس لهم تأمين صحي

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة، أتاحت التأمين الصحي لمن ليس لهم تأمين صحي من خلال عمله، حيث كان يبحث جزء منهم عن العلاج على نفقة الدولة وجزء أخر كان يبحث عن وسيلة علاجية، وبعض المستشفيات التي تستقبل المرضى مجانا، ولكن نظام التأمين الصحي الشامل اختصر الأمر على المواطنين.

لا نستهدف الاقتصاد الخاص بعلاج المرض أو الدواء أو العملية الجراحية فقط

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «لا نستهدف الاقتصاد الخاص بعلاج المرض أو الدواء أو العملية الجراحية فقط، لكننا نحسب تكلفة المرض على المريض والدولة والأسرة وانعكاس ذلك على الإنتاجية المجتمعية وقوة الأداء في مؤسسات الدولة».