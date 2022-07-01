إبراهيم محلب: تجربة مصر في التنمية أصبحت نموذجا ملهما للدول الأخرى

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن الشعب المصري أصبح أملا في الغد المشرق، لافتا إلى أن المصريين لمسوا التغيير الكبير الذي حدث في مختلف المجالات، خاصة وأن ثورة 30 يونيو أعادت الأمل من جديد لمصر والمصريين.

محلب: كانت مصر تعاني من أزمات كارثية ونقص في احتياجات المواطن

وأوضح «محلب» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ومن تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنه قبل 9 سنوات من الآن كانت مصر تعاني من أزمات كارثية ونقص في احتياجات المواطن الرئيسية من مأكل ومشرب وصحة وتعليم، لافتا إلى أن طوابير الخبز وأنابيب البوتاجاز كانت هي الظاهرة الأكثر انتشارا في الشارع المصري، وأن الشخصية المصرية تمكنت من التغلب على كل تلك المشكلات.

محلب: لا يمكن محو هوية الدولة المصرية وتغيير شخصيتها

وأشار «محلب» إلى أنه على الرغم من الأزمات إلا أنه لا يمكن محو هوية الدولة المصرية وتغيير شخصيتها التاريخية، لافتا إلى أن مصر مؤخرا شهدت تغيرا كبيرا على مدار 9 سنوات بإرادة الشعب المصري الحر.

وتابع رئيس مجلس الوزراء الأسبق، «الرئيس السيسي لديه رؤية قوية لإدارة موارد المياه واستطاع تنفيذ أكبر مشروع تنقية مياه في العالم بمنطقة بحر البقر، كما واجه مشكلات العشوائيات والإسكان، وأصبحت هناك مشروعات للإسكان، ونهضة حضارية في كل ربوع مصر، ولو كانت هناك مسابقة عالمية في المجالات التنموية في التنمية لحصلت مصر على ميداليات ذهبية في المشروعات القومية التي استطاعت تحقيقها».

وأكد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن التجربة التنموية المصرية، أصبحت قدوة ملهمة للشعوب الأخرى، والنموذج الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحتذي به الدول الراغبة في تحقيق التنمية لشعوبها.