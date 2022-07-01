إبراهيم محلب: 75% من أرض مصر صالحة للتوسع العمراني

أشاد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالتوسع العمراني الذي تشهده البلاد، مشيرًا إلى أننا كنا نعيش على 5.5% من مساحة البلاد على الشريط الضيق، لافتا إلى أن مصر لا يوجد فيها ما يمنع التوسع العمراني مثل الجبال وغيرها مشددًا على أن 75% من أرض مصر قابل للتوسع.

التوسع العمراني كان من الاهداف الاستراتيجية

وأوضح محلب في تصريحات تلفزيونية، أن التوسع العمراني كان من الأهداف الاستراتيجية بالاضافة لوجود هدف آخر لتنوع مصدر الطاقة، مشيدًا بهذه الخطوة والتي حمت مصر في الوقت الذي يعاني فيه العالم أجمع من أزمة في الطاقة، لافتًا أن مصر أصبحت من دول الشرق الأوسط الأساسية في ملف استكشاف الغاز الطبيعي.

وأشاد محلب بتطوير التعليم في مصر، وذكر التعليم الفني على الأخص، مشيرًا إلى أنه يخلف فرص عمل ويخلق فرص استثمارية، لافتًا أن مصر شهدت انشاء شبكة طرق قوية تربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب وتربط بين أبعد نقطة لأقرب نقطة في 9 ساعات، معتبرًا أن هذه الشبكة انعكاس لاستراتيجية التوسع العمراني.

الكهرباء كانت بتقطع كل 5 دقائق

وأشار أن الكهرباء كانت تتعرض لانقطاع كل 5 دقائق قبل ثورة 30 يونيو بينما أصبح لدينا الآن فائض في الطاقة مشيدًا بتنوع مصادر الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وانشاء أكبر 3 محطات لتوليد الكهرباء علاوة على محطات تنقية وتحلية المياة والتي تعتبر الاكبر على مستوى العالم.