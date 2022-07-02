قانوني: الدية لا تسقط عقوبة الإعدام.. ولم ينص عليها القانون

شهدت محركات البحث تساؤلات عديدة نصها «هل الدية تسقط عقوبة القتل أو الإعدام»، وذلك بعد الحملة التي أطلقها أحد المحامين في الساعات الماضية بدفع دية مقتل فتاة المنصورة نيرة أشرف، وجمع مبلغ الدية لإنقاذ المتهم محمد عادل من الإعدام، والتي وصل مقدارها إلى مبلغ 5 ملايين جنيه، بعد إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لصدور حكم الإعدام عليه.

أسرة نيرة أشرف، أعلنت رفضها التام لقبول الأسرة أي دية مقابل التنازل عن حق ابنتهم، بسرعة القصاص من محمد عادل.

محام: لا يجوز التنازل في قضايا قتل العمد

طرحت «الوطن» السؤال على صبري عسكر المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، الذي أكد على بعض النقاط المهمة في مثل هذه الأمور، ويمكن تلخيصها في الآتي:

- لا يجوز التنازل في قضايا قتل العمد، خاصة في مثل هذه القضية: «مثل هذه القضايا بقى فيها حق مجتمع وحتى لو المجني عليهم، تنازلوا من حق القاضي الحكم بالإعدام».

- القانون المصري لا يوجد به نص يتضمن الدية.

- المادة 17 من القانون يمكن النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، وذلك نظرا للظروف التي كان يمر بها الجاني وقت ارتكاب الجريمة أو نظرا لظروفه الصحية أو لحداثة سن المتهم، وهذا يرجع إلى تقدير القاضي نفسه ولا علاقة له بالدية.

وأوضح المحامي، أنّ جريمة مقتل طالبة جامعة المنصورة سيطرت على الشارع المصري والرأي العام لوحشيتها وقسوتها، في ظل تداول رواد مواقع التواصل لمقطع فيديو يرصد تفاصيل الجريمة، أمام إحدى بوابات جامعة المنصورة «بوابة توشكى»، والذي يوثق كيفية قيام الجاني بضرب المجني عليها موجها لها عدة طعنات في الشارع.

والد الضحية: مش هنستريح إلا بحكم الإعدام

ومن جانبه، نفى والد الضحية نيرة أشرف كل ما يتردد من شائعات حول قبوله الدية في ابنته مقابل 5 ملايين جنيه، في بث مباشرمن خلال جريدة «الوطن»، عبر فيه عن مدى استيائع بشأن موضوع الدية قائلا: «حرام عليكم والله، اتقال على لساني كلام مقلتهوش، اتقوا الله، الضغط شديد، أنا هقبل دية في دم بنتي اللي اتدبحت قدام العالم كله؟ هان عليكم تقولوا الكلام ده؟! ربنا يظهر الحقيقة، ولازم يتعدم ومش هنستريح إلا لما يتعدم، لو جابوا لي كنوز الدنيا كلها مش هقبل غير إنه يتعدم».