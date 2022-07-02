أسرة نيرة ترفض الدية وتقاضي منى أبو شنب: «بتتكلم من دماغها عشان تجمع لايكات»

عبرت أسرة الطالبة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتي قُتلت على يد زميلها الطالب محمد عادل، أمام بوابة أحدي كليات جامعة المنصورة، عن غضبها الشديد من منى أبو شنب، صاحبة إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تدعم المتهم وتطالب بدفع 5 ملايين جنيه دية، مقابل العفو عنه.

بلاغ للنائب العام

وقالت سناء التراس، والدة الطالبة نيرة أشرف، أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منى أبو شنب، وضد كل الصفحات التى تناولت ابنتها بسوء، مؤكدين رفضهم عرض دفع مبلغ 5 ملايين جنيه قابلة للزيادة.

وعبرت والدة الطالبة نيرة أشرف، عن غضبها الشديد في لقاء مع «الوطن»، خلال زيارتها قبر ابنتها نيرة برفقة والدها وشقيقتها الكبرى هدير»، وعدد من أفراد الأسرة، لقراءة القرآن الكريم والدعاء لها الرحمة والمغفرة، مما يروج عبر عدد من صفحات الفيس بوك عن جمع مبالغ مالية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه، كنوع من الدية للمتهم محمد عادل مقابل العفو عنه والتنازل عن القضية.

قبول الدية أمر مرفوض

وأشارت أسرة الطالبة نيرة أشرف، إلى أن كنوز الدنيا لا تعوض قطرة من دم نيرة، وأن قصة التفكير في قبول دية والعفو عن المتهم والتنازل عن القضية أمر مرفوض وان يبرد دمنا سوى القصاص، وإعدام المتهم، مطالبين بضرورة سرعة النقض في القضية والتنفيذ.

ووجه والد نيرة رسالة شديدة اللهجة إلى منى أبو شنب، مفادها أن الأسرة لن تترك حق ابنتها وسيتم مقاضتها قانونياً على كل ما ما تقوله عن نيرة وأسرتها، «بتتكلم بدماغها بدون مستندات عشان تجمع لايكات، وهألاحقها قانونيا».