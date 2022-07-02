«الاتصالات الفيدرالية» توافق على توصيل الإنترنت الفضائي للسفن والطائرات

أعلنت شركة ستارلينك، المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي أيلون ماسك، حصول شركتها التابعة SpaceX على موافقة حكومة الولايات المتحدة لتوسيع خدماتها لتشمل الطائرات والسفن والسيارات وRVs والمركبات المحمولة الأخرى.

وحسبما أعلنته الشركة تأتي هذه الخطوة لتهيئ الشركة لتوسيع قاعدة عملائها، والتي ركزت حتى الآن فقط على توفير ما يقرب من 100 دولار شهريًا لخدمات الإنترنت للمنازل، ومعظمها في المناطق التي لا تخدمها خدمة الإنترنت التقليدية الأرضية، حيث يتخطى عدد المشتركين في تلك الخدمات عشرات الآلاف حول العالم.

وقالت الشركة إنه من المرجح أن تبدأ الشركة في طرح خدماتها لشركات الطيران التجارية، وستبدأ مع خطوط هاواي الجوية، التي وقعت صفقة مع شركة سبيس إكس في أبريل الماضي، قائلة إنها تخطط لتقديم خدمات ستارلينك المجانية لبعض الطائرات.

التوسع في خدمات الإنترنت الفضائي لتشمل القطارات والسفن والمركبات

وتمنح الموافقة التنظيمية، الصادرة من لجنة الاتصالات الفيدرالية، سبيس إكس أيضًا القدرة على توسيع خدماتها لتشمل القطارات والسفن والمركبات، مما يفتح مجموعة واسعة من العملاء المحتملين من الشركات، كما أعلنت الشركة بالفعل عن خدماتها لسائقي المركبات الترفيهية.

وتعتمد شركات الطيران والسفن والقطارات على الأقمار الصناعية في بعض المناطق على كوكب الأرض، وتوفر شركات مثل فياسات هذه الخدمات، وتتبنى Starlink من SpaceX حاليا نهجًا مختلفًا لبث الإنترنت من الفضاء عن طريق وضع آلاف الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض، أو على بعد بضع مئات من الأميال من الأرض.

تكلفة تشغيل الخدمة تصل إلى 500 دولار شهريا

وتوفر شركة ستار لينك بيزنس، سرعات إنترنت عالية، ولكن تكلفتها أعلى من الإنترنت العادي، حيث تصل تكلفة الخدمة نحو 500 دولار شهريا، بالإضافة إلى أن تشغيل الخدمات يتطلب شراء أجهزة تشغيل تصل قيمتها لـ2500 دولار، وتسعى الشركة حاليا لتخفيض أسعار خدماتها لتصل إلى ما يقرب من 100 دولار شهريًا لخدمات الإنترنت للمنازل.