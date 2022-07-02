«التعاون الدولي» ترصد أهدف للتنمية المستدامة: 2 مليار تأثروا بالأمن الغذائي

رصدت وزارة التعاون الدولي أهدف التنمية المستدامة، التي تتكون من 17 هدفًا لإنقاذ العالم، مسلطة الضوء على أبرزها وهي «القضاء على الجوع، والقضاء على الفقر، والصحة الجيدة».

القضاء التام على الجوع

القضاء التام على الجوع أحد أهداف التنمية المستدامة، إذ تأثر26.4٪؜ أي 2 مليار شخصًا من سكان العالم، بانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد عام 2018، والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي في مصر بواسطة إنشاء أساليب زراعية حديثة وأنماط حياة صحية، فالقضاء على جائحة الجوع في جميع أنحاء العالم يُعد مسؤولية تقع على عاتق البشرية بِرُمَّتها، وتعمل مصر على تحقيق الأمن الغذائي وتوقير تغذية محسنة مع تعزيز الزراعة المستدامة في المجتمعات الريفية.

القضاء على الفقر

ويعدّ ضمن أهداف التنمية المستدامة القضاء على الفقر، إذ أعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أنَّه «إذا أردنا القضاء على الفقر بحلول عام 2030 فهناك حاجة عالمية لتقوية الحماية الاجتماعية وتدابير استجابة الطوارئ من أجل حماية المجتمعات الضعيفة، الهدف وراء القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان أصبح أساسيًا تضعه مصر في مقدمة أولويات التنمية المستدامة، وتضع مصر المجتمعات الضعيفة على رأس قائمة المشاريع الإنمائية، خاصةً في صعيد مصر والمجتمعات الريفية».

الصحة الجيدة

وأشارت وزارة التعاون الدولي إلى أنَّ الصحة الجيدة أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، إذ ضربت جائحة فيروس كورونا المستجد في عام 2020 والاقتصاد والخدمات الصحية حول العالم، وكافحت البلدان التي لا يوجد بها مرافق صحية كافية من أجل تلبية المتطلبات الصحية، مما أثبت الحاجة لجهود عالمية لحل مشكلات عالمية، ولتحقيق نظام رعاية صحية راسخ وشامل ومتاح للجميع، الصحة هي جوهر المجتمع القوي؛ وهذا يشمل كلا من الصحة الجسدية والعقلية.

وتقرّ مصر بأن صحة المواطنين تأتي دائمًا في المقدمة، إذ أنها لا تقدم خدمات رعاية صحية فقط، ولكنها أيضًا نسعى لحماية المواطنين وتعزيز أنماط الحياة الصحية وهي عمود أساسي لبناء مجتمع صحي.