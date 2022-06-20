المشاط تبحث تطورات تحقيق التنمية المستدامة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتورة فريدريكا ماير، الممثل القُطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، تطورات إعداد البرنامج القطري للتعاون بين الحكومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان 2023-2027، خلال لقائهما ضمن اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز العلاقات المشتركة ودعم رؤية مصر التنموية 2030.

وناقش اللقاء، الملاحظات بشأن مسودة البرنامج، فضلا عن التعاون مع الصندوق، في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، إذ أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أن البرنامج القطري الجديد 2023-2027، يأتي ضمن الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، لدعم جهود الدولة التنموية وتعزيز توجهها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

الأمم المتحدة تدعم التنمية المستدامة

أشادت المشاط، في بيان، بالدور الحيوي الذي تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، في دعم أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إطار الشراكة، مشيرة إلى أن المشاورات الوطنية للبرنامج القطري مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة من 2023-2027، شهدت مشاركة جميع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة، لتعكس الأولويات الوطنية، لا سيما على مستوى مجالات المساواة بين الجنسين وتنمية قدرات الشباب، ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد الفتيات والسيدات، بما يضمن مشاركة جميع الفئات في جهود التنمية ومواجهة تحديات النمو السكاني وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت الوزيرة، إلى العلاقات الوثيقة بين مصر والأمم المتحدة لدعم الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، والجهود التي بذلت منذ عام 2021 بين الوزارة ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، باعتبارهما رئيسي اللجنة التوجيهية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لوضع خارطة طريق إعداد الإطار الاستراتيجي الجديد، وتكليل الجهد خلال العام الجاري، بعقد مشاورات وطنية بمشاركة جميع الوزارات المعنية، فضلا عن المشاورات مع الأمم المتحدة، استعدادا للوصول للمسودة النهائية من الإطار الاستراتيجي بما يعكس أولويات الدولة التنموية مطلع العام المقبل.

البرنامج القطري يتماشى مع إنجازات الحكومة

أكدت المشاط، ثقتها بأن البرنامج القطري الجديد مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، سيتماشى مع ما حققته الحكومة المصرية من إنجازات على مدار السنوات الماضية، فيما يتعلق بتمكين المرأة ومكافحة التمييز والعنف ضد السيدات والفتيات وتعزيز دورهن في تحقيق التنمية، وتمكين الشباب من المشاركة بدور حيوي في تحقيق جهود التنمية المستدامة وتنمية قدراتهم.

حرص مصر على تعزيز العمل المناخي

في سياق آخر بحثت الوزيرة، مع مسئولي صندوق الأمم المتحدة للسكان التعاون المشترك، في إطار استعداد مصر لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين نهاية العام الجاري، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع الأطراف جميع من أجل تعزيز العمل المناخي ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

يذكر أن مصر كانت واحدة من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لبدء الأنشطة السكانية، وأُنشئ المكتب القُطري في عام 1972، وعلى مدار هذه الفترة تم تدسين 10 برامج قُطرية مدة كل منها 5 سنوات، ساهمت في تعزيز خطط الدولة في إطار الاستراتيجية القومية للسكان ورؤية مصر 2030.