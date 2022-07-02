حكم إجبار الزوجة على الحجاب.. الدين والقانون بيقولوا إيه

من حين لآخر يظهر أحد الأشخاص ليفتح ملف الحجاب ويثير به الرأي العام حول فرضية الحجاب التي حسمها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، ولكن يطرح بعض الأشخاص أسئلة مهمة حول حكم إجبار الزوجة على الحجاب، وهي الأسئلة التي تجيب عليها «الوطن» في هذا التقرير، حيث يوضح التقرير التالي رأي الدين والقانون في حكم إجبار الزوجة على الحجاب.

رأي الدين في إجبار الزوجة على الحجاب

وفي هذا الصدد، قال الدكتور فتحي الفقي، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، إن الحجاب إذا قصد به غطاء رأس المرأة فيكون كشف رأس المرأة محرمًا شرعاً، وذلك بنص القرآن والسنة وإجماع العلماء، ويجب على المرأة تغطية رأسها، أما الزوج فيجب عليه نصحها بالمعروف كما هي الحال في الصلاة، فهو مسؤول عنها أمام الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته..» إلى آخر الحديث، وقال الله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا».

الفقي: لا يجوز للزوج أن يجبر زوجته على الحجاب

وأكد عضو هيئة كبار علماء الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه على الزوج نصح زوجته بالحسنى، بأن يرشدها ويبين لها أن الحجاب فرض، وأنه لا يجوز مخالفة هذه الفريضة، ويبين لها النصوص القرآنية التي توضح فرضية الحجاب على المرأة، فأمر الزوج زوجته بالحجاب أمر إرشاد وترغيب، وليس أمر إجبار وترهيب، ولا يجوز للزوج إجبار زوجته على الحجاب، ولكن عليه أن يرشدها وينصحها.

رأي القانون في إجبار الزوجة على الحجاب

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يوجد نص قانون يجعل الزوج يجبر زوجته على الحجاب، ووفق القانون لا يجوز إجبار الزوجة على الحجاب.