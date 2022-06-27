آخر موعد للحلاقة للمضحي 2022.. أزهري يجيب مع اقتراب عيد الأضحى المبارك

آخر موعد للحلاقة للمضحي 2022، من الأمور التي يكثر البحث عنها، خاصة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وهناك عدد من الأمور المستحب فعلها للمضحي قبل العيد.

آخر موعد للحلاقة للمضحي 2022

بحسب الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، عن آخر موعد للحلاقة للمضحي 2022: «على من يعتزم التضحية في عيد الأضحى، هناك أمور يستحب فعلها قبل التضحية، أولها، إمساك المضحي عن قص شعره وأظافره من ليلة الأول من ذي الحجة حتى يضحي، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا رَأيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعرِهِ وأظْفَارِهِ».

المضحي يرتبط الأضحية قبل يوم النحر بأيام

وأضاف «الأطرش» في تصريح لـ«الوطن»: «المضحي يرتبط الأضحية قبل يوم النحر بأيام، لما فيه من الاستعداد للقربة وإظهار الرغبة فيها، فيكون له فيها أجر وثواب، كما عليه أن يقلدها أي تعليق شيء في عنق الحيوان ليعلم أنه هدي أو أضحية، ويـُجَلِّلها أي إلباس الدابة، هو ما تغطى به الدابة لصيانتها قياسًا على الهدي، لأن ذلك يشعر بتعظيمها، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾».

الحلاقة للمضحي 2022 ونية الحج

استكمالا للحديث عن آخر موعد للحلاقة للمضحي 2022، أوضح الأطرش أنه على المضحي قبل عيد الأضحى، أن يسوق الأضحية إلى مكان الذبح سوقًا جميلًا لا عنيفًا ولا يجر برجلها إليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، أما من نوى الحج هذا العام، قال الأطرش، عليه أن يتأدب بأداب الحج، وأن يعرف جيدا أركان الحج، وكذلك شروط الحج، لكي لا يفعل أي شئ خطأ ينقص من شعيرته والفريضة التي نوى أن يؤديها.