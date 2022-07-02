مصطفى حجاج يحتفل بتصدر أغنية «حب مين» التريند لليوم الثالث

احتفل الفنان مصطفى حجاج عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدر أغنيته الجديدة حب مين التريند بعد طرحها بـ3 أيام.

وعلق مصطفى: «أغنية حب مين بحمد الله وفضله تريند لليوم التالت بشكركم جدًا يا اخواتي لأني مش بعتبركم جمهوري أنا بعتبركم كلكم اخواتي».

حب مين كلمات عزيز الشافعي

أغنية حب مين، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم، وهندسة صوتية هاني محروس وإنتاج NJ music.

كلمات حب مين

وتقول كلمات الأغنية: «اللي اخترناهم بعناية.. في القلب يا قلبي وفي عناية بنينالهم بالحب بناية.. هدوها على راسنا على راسنا واخدينهم قال على الفرازة.. بقي دي القطعية الممتازة علشان حبينا اتخمينا.. وياريت حرصنا حرصنا دول خدوا مننا أكتر ما أدوا.. والموضوع زاد أوي عن حده وبكل بجاحة بيتحدوا.. ويقولوا ظالمينهم ظالمينهم الناس دي ضميرهم مفارقهم.. تعبونا الله ينشف ريقهم ده طريقنا خلاص عكس طريقهم.. شوفنا كتير منهم».