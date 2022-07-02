بلاغ للنائب العام ضد محامٍ دعا إلى جمع تبرعات لدفع دية لأسرة نيرة أشرف

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد محامٍ دعا إلى جمع تبرعات لدفع دية لأسرة نيرة أشرف، التي قتلت على يد زميلها أمام جامعة المنصورة، وذلك تحت مسمى دفع الدية لإنقاذ قاتلها محمد عادل المحالة أوراقه للمفتي لإبداء الرأي في إعدامه، مشيرا إلى أن المحامي قال عبر حسابه الشخصي بالفيس بوك: «الدية حق شرعي ورخصة قانونية مش عيب ولا حرام، لكن العيب والحرام أننا نشارك في مقتل محمد عادل حي ونقف نتفرج».

تبرعات لإنقاذ حياة قاتل نيرة أشرف

وتابع المحامي في منشوره: «حملة جمع التبرعات لدفع الدية وإنقاذ حياة محمد عادل محتاجة تبرعاتكم محتاجة مساعدة كل راجل حر جدع، حياة محمد مش أرخص من حفلة عزاء نيرة، هنعمل حساب باسم محمد عادل لجمع التبرعات وأنا أول من يبدأ بنفسه أنا متبرع بعشرة آلاف جنيه».

وأضاف صبري، أنه من المعروف أن ما روج له المحامي من أجل إنقاذ قاتل نيرة أشرف لا يصادف صحيح القانون؛ لأن القانون المصري لا يعرف ما يسمى بالدية التي يدفعها القاتل لأهل القتيل، وهذا يعد جريمة نصب مكتملة الأركان بخلاف ما دعا إليه، حيث يمثل تهديدا صارخا لدولة القانون وخوضا في سير الناس، وقانون الجنايات لا يوجد به تصالح لأن العقوبة التي يفرضها تمثل حقا عاما يخص المجتمع في ضبط الأمن وحق المواطنين في الشعور به وكذا حق الضحية وأهلها في الحصول على حقها.

إدراج اسم المحامي على قوائم الممنوعين من السفر

وتابع أن مسلك المحامي المبلغ ضده على النحو السالف ذكره، اكتملت فيه أركان جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات.

واختتم بلاغه ملتمسا إصدار أمر بإدراج اسم المحامي على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، والتحقيق في هذا البلاغ، وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.