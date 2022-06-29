النيابة العامة: قاتل «نيرة» حاول اصطحابها كرها عنها قبل الواقعة

قال ممثل النيابة العامة خلال مرافعة النيابة العامة أمس الثلاثاء، أمام هيئة المحكمة في قضية مقتل نيرة أشرف فتاة المنصورة، إنه بدأَ إِصرارُ المتهمِ محمد عادل وأنانيَّتُهُ تَتخذُ مُنعطَفًا آخرَ، وبدأَتْ أفعالُهُ الإِجراميَّةُ تَتطوَّرُ شَيئًا فشيئًا، عقب رفض طلبه لزواج نيرة فأخذ يُلاحِقُ المجنيَّ عَليْهَا حتى وصَلَتْ لِمسكنِهَا بسيارَةٍ أُجرَةٍ.

اعترِضَ المتهم محمد عادل طريقَهَا وحاولَ اصطحَابَها كَرْهًا، فزِعَتْ نيرةُ وارتعدتْ، وهُرِعَتْ لِوالدِهَا تَستصرِخُه، تَصِيحُ بِهِ وتَستنجِدُ، فتدَخَّلَ الوالدُ وأوْقَفَهُ، وتحدَّثَ معَهُ بحِكمَةِ الآباءِ، وآثَرَ نُصحَهُ علَى زَجرِهِ، وأخبرَهُ أنَّ الزَّواجَ أساسَهُ تَراضِي الطَّرفيْنِ.

والد نيرة طلب من المتهم المغادرة وترك نجلته وشأنها

هذا التَّراضِي الِّذِي نَسَجَ عليْهِ المُتهمُ خُيوطًا مِنَ الكَذِبِ بأنَّ هُناكَ اتَّفاقًا بينَهُ وبينَ والِدِ المجنيِّ عَليْهَا لضَبطِ سُلوكِهَا ومُتابَعتِهَا، كذِبٌ سَاذَجٌ، وتراضٍ غيرُ مُتحقّق، تحدَّثَ الوالدُ معه وأخبرَهُ أَلَّا رغبَةَ لابنته نيرة في الارتباطِ بِه وطلب منه المغادرة.

غادَرَ المتهمُ وأصر علَى بُلوغِ غايتِهِ وتحقيقِ مُرادِهِ، فكانَتْ كُلُّ أماراتِ رَفضِ المتهمِ بِمثَابَةِ الوَقودِ الَّذي يُشعِلُ بِهِ نارَ الوَهْمِ الَّذي يَعيشُهُ ويَتوهمُهُ، أعادَ المتهمُ الكرَّةَ مرَّةً أُخرَى أمامَ الجميعِ بالجامعَةِ، أقبلَ عَليْهَا وحاوَلَ مُخاطبتَهَا، فأعرضتْ نيرةُ أشرف عنهُ واستعانت بمساعدة أفرادِ الأَمْنِ بالجامعة.

المحكمة تحيل أوراق محمد عادل لمفتي الجمهورية

قرر المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، وتم تحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهم، بعد أن استمعت في أول جلسة إلى أقوال المتهم محمد عادل ومناقشته في اعترافاته التي أدلى بها أمام النيابة العامة.

النطق بالحكم 6 يوليو

جلسة علنية للنطق بالحكم على المتهم وجرت الجلسة الثانية للمتهم، اليوم الثلاثاء، بدون تصوير وفي غياب وسائل الإعلام؛ بناء على قرار هيئة المحكمة، فيما ستعقد جلسة النطق بالحكم علنيا بحضور الدفاع وأسرة المجني عليها يوم 6 يوليو المقبل.

وكان دفاع المتهم قد تقدم بطلب إلى هيئة المحكمة لعرض المتهم محمد عادل على الطب الشرعي؛ لبيان ما به من إصابات والتأجيل لحين اطلاعه على أوراق القضية التي طلب نسخة منها وإعداد مذكرة الدفاع.

وشهدت أولى جلسات محاكمة المتهم عددًا من المشاهد أهمها ظهور أسرة نيرة أشرف داخل قاعة المحاكمة وملامح الحزن تسيطر عليهم، مطالبين بالقصاص من المتهم مرتكب الواقعة.