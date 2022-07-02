كل ما تريد معرفته عن حقنة ضمور العضلات في نقاط

أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، عن بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة وإحدى الشركات الدولية لإجراء التجارب السريرية لمرضى ضمور العضلات الشوكي، وذلك من خلال مركز التميز للعلاج الجيني للمرض، وذلك من خلال حقن الطفل المصاب بالضمور بحقنة واحدة ليغير من الجين، ويبحث العشرات من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن أبرز المعلومات الخاصة بحقنة ضمور العضلات الشوكي.

أبرز المعلومات عن حقنة الضمور العضلات الشوكي

ـ الحقنة لمرضى ضمور العضلات الشوكي.

ـ حقنة ضمور العضلات اسمها دواء «زولجينزما zolgensma».

ـ الحقنة تعد الأعلى سعراً في العالم وتبلغ قيمتها 2.125 مليون دولار.

ـ الحقنة يتم منحها للمريض عن طريق الحقن الوريدي ولمرة واحدة فقط.

ـ الحقنة معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في مايو 2019.

حقنة ضمور العضلات الشوكي

ـ الدواء يُحفظ بكيفية خاصة وتحت درجات حرارة معينة.

ـ ألا يزيد عمر الطفل عن عامين وأن تكون الطفرة في الجين الأول.

ـ الدواء يعالج وظائف التنفس والضعف الحركي ويضع الطفل في مسار النمو الطبيعي.

ـ التحسن يتم تدريجياً على مراحل، يجري خلالها العلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي الرئوي.

ـ هناك 3 مراكز للحقن الجيني لمرضى ضمور العضلات الشوكي في مصر.

وفي السياق ذاته، تواصل مستشفيات جامعة عين شمس أبحاثها ودراساتها العلمية بمختلف المراكز البحثية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤيتها في تقديم خدمة علاجية متميزة تحقق وتلبي طموحات واحتياجات الدولة المصرية وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وأهداف الجمهورية الجديدة.