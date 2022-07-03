تفتيش مفاجئ من «البيئة» على شركتي بترول لمتابعة شكوى «الروائح الليلية»

أجرى الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعدد من قيادات وزارة البيئة، تفتيشا مفاجئا على شركتي القاهرة لتكرير البترول وأنابيب البترول شرق القاهرة، استكمالا لمتابعة نتائج أعمال اللجنة المشكلة، لبحث الشكوى المقدمة من عدد من سكان منطقة شرق القاهرة، بشأن انبعاث روائح بترولية بالمنطقة أثناء فترات الليل.

وعقد أبوسنة، اجتماعا موسعا مع ممثلي الشركتين، بحضور ممثل الهيئة العامة للبترول، لوضع مخطط زمني للإجراءات التصحيحية لما تبيّن للجان التفتيش من مسببات الشكاوى المقدمة.

متابعة الشكاوى البيئية

ويأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالاستجابة والمتابعة لجميع الشكاوى البيئية الواردة للوزارة، والتفتيش المستمر على مصادر التلوث المحتملة للحد منها ومساعدة المنشآت الصناعية على توفيق أوضاعها البيئية، بما يساعد على سير عملية الإنتاج دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة.

وبدأت أعمال التفتيش الشامل لمراجعة شركات تكرير البترول والإنتاج والنقل والتوزيع بالمنطقة، ومتابعة الوضع البيئي ومدى التوافق مع معايير قانون البيئة ولائحته التنفيذية بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن المقرر استمرار أعمال التفتيش للشركات خلال الفترة المقبلة.

معمل متنقل للرصد اللحظي لملوثات الهواء

يذكر أنّ جهاز شؤون البيئة استجاب سريعا لتلك الشكوى، من خلال الدفع بالمعمل المتنقل للرصد اللحظي لملوثات الهواء التابع للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، والمتمركز في نطاق منطقة مسطرد الكائن بها عدد من شركات إنتاج وتوزيع المنتجات البترولية، وذلك منذ يوم الأربعاء الماضى لمتابعة الوضع البيئي ومدى التوافق مع معايير قانون البيئة ولائحته التنفيذية.

كما جرى الدفع بمجموعة عمل من التفتيش المركزي التابع للوزارة لمراجعة الإجراءات المتخذة من قبل الشركات الكائنة بالمنطقة، وإجراء القياسات اللازمة لبيان مدى التوافق البيئي لتلك الشركات.