اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي الكأس: خارج مصر

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مباراة قمة نهائي كأس مصر نسخة 2021، التي تجمع قطبي الكرة المصرية، يوم 21 يوليو الجاري، مؤكدا أن مجلس الإدارة يدرس إقامة المباراة خارج مصر.

وأكد المصدر لـ«الوطن سبورت» أن اتحاد الكرة يرغب في حضور جماهيري بسعة كاملة في نهائي الكأس، ومن ثم يفضل لعب المباراة في الإمارات بعد أن شهدت مباريات الكأس الأخيرة غياب الجماهير في ظل القرار بتواجدهم في مباريات مسابقة الدوري فقط.

وأضاف: «اتحاد الكرة خاطب الجهات الأمنية منذ فترة بحضور 5 آلاف متفرج في مباريات الكأس أسوة بمباريات الدوري لكن لم يصله الرد حتى الآن».