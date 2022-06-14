«الشباب والرياضة»: تقرير مفصل عن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة الخميس المقبل

قال محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة ليست في منأى عن ما يحدث في اتحاد كرة القدم، بل تُتابع عن كثب كل ما يدور هناك وأيضا ما يدور داخل المنتخب الوطني، موضحًا أن أزمة اتحاد الكرة الحالي تتمثل في ثلاث نقاط رئيسية؛ أولها أزمة النادي الأهلي في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا التي أقيمت في المغرب أمام فريق الوداد المغربي الشقيق، والثانية تتعلق بالشعب الإداري داخل اتحاد كرة القدم، والثالثة خسارة المنتخب في مباراة إثيوبيا وودية كوريا الجنوبية اليوم.

اللجنة تعمل على قدم وساق لبحث تفاصيل الأزمة

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج « كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، ويُعرض على شاشة «أون»، أن لجنة بحث شكاوى عدم الشفافية والفساد بوزارة الشباب والرياضة لها دور مهم جدا وكبير في بحث معطيات الأمور داخل اتحاد الكرة خلال المرحلة الأخيرة، حيث زارت الناي الأهلي واتحاد الكرة وتبحث في كل اللجان المتعاقبة خلال الفترة الماضية، وتعمل على قدم وساق لبحث تفاصيل الأزمة ومن المتوقع إعلان نتائج ما وصلت إليه الخميس المقبل أو مطلع الأسبوع المقبل على الأكثر.

إحالة ملفات الفساد للنيابة العامة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن كشف تفاصيل الأزمة يكون عبر تقرير مفصل ويكون في منتهى الشفافية، أما عن مسؤولية ودور وزارة الشباب والرياضة في الأزمة؛ فالوزارة لا تتدخل فنيًا في أعمال الاتحادات الرياضية كونها مستقلة، لكن دور الوزارة رقابي، حيث بوسعها إحالة ملفات الفساد إذا ما ثُبتت للنيابة العامة، بالإضافة للأخطاء الإدارية عبر آلية التحكيم الرياضي أو مركز التسوية، كونه المنوط به النظر في الشق الإداري أو الأخطاء الفنية.

وتابع: «نبحث عن كافة أشكال الفساد سواء مالي أو إداري، وكل ما تقدم به النادي الأهلي من شكاوى، تقوم اللجنة المشكلة ببحثه، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية حال ثبوت وجود فساد».