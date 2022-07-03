شكري: وقعنا عقدا مع النمسا لتصنيع قضبان السكة الحديدية في مصر

تحدّث السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن علاقة العمل الجادة والصداقة الشخصية، التي تجمعه مع وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبيرج، خلال السنوات الماضية، معربا عن سعادته باستقباله في القاهرة هو والوفد المرافق له، وما تعكسه زيارته إلى القاهرة، من علاقات جيدة متبادلة بين البلدين.

النمسا و«حل القضية الفلسطينية»

وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع شالنبيرج، أنّ مصر والنمسا تجمعهما علاقات طويلة مبنية على الثقة المتبادلة والصداقة، فوجود النمسا بموقعها الجغرافي يجعلها قريبة من منطقة تفاعلات الشرق الأوسط، وتاريخيا كان للنمسا دورها في حل القضية الفلسطينية.

وأوضح وزير الخارجية، أنّه ناقش طرق الاستفادة من العلاقة السياسية الوطيدة بين مصر والنمسا لتوسيع رقعة العلاقة الاقتصادية، واستكشاف مواقع جديدة للتعاون، ليعود بالمصلحة المشتركة على البلدين.

تصنيع قضبان سكك حديدية

وتابع شكري، أنّ زيارة نظيره النمساوي، تضمّنت التوقيع على عقد مهم لتصنيع قضبان سكة حديدية، لمشروعات مصرية، للتوسع في البنية الأساسية، فضلا عن إنشاء مصنع لإنتاج هذا المكون على الأراضي المصرية في إطار التعاون بين البلدين.