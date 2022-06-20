سامح شكري يبحث مع الدوق الأكبر للوكسمبورج عددا من الملفات الإقليمية والدولية

استقبل الدوق الأكبر للكسمبورج «هنري»، اليوم، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في إطار توثيق وتعميق علاقات الصداقة والتعاون بين مصر ولوكسمبورج.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أشاد بالتعاون الراهن بين مصر ولوكسمبورج، والتطلع لتعزيز هذا التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، لا سيما من خلال تبادل الزيارات الثنائية رفيعة المستوى على مستوى الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بالتعاون الفني في البلدين؛ بما يُسهم في تعزيز التعاون المشترك بكافة المجالات.

شكري: نتطلع إلى تعزيز الاستثمارات اللوكسمبورجية في مصر

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري عرض أوجه التحديث الشاملة التي تقوم بها الدولة المصرية على جميع المستويات، التي خلقت بيئة جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى التطلع إلى تعزيز الاستثمارات اللوكسمبورجية في مصر وخاصة في مجالات الطاقة النظيفة، لا سيما في ظل آفاق التعاون الكبيرة بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

كما تناول الوزير شكري الجهود التي تقوم بها مصر للحشد الدولي لإنجاح الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وذلك في ظل اهتمام الدوق الأكبر بهذا الحدث العالمي.

شكري يؤكد ثبات موقف مصر تجاه سد النهضة

وأشار السفير حافظ إلى أن اللقاء مع الدوق الأكبر شهد أيضا نقاشا حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على أزمة الغذاء الحالية، فضلاً عن تطورات القضية الفلسطينية، كما أكد الوزير شكري ثوابت الموقف المصري حيال قضية سد النهضة.