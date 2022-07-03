شكري: مصر تبذل جهدا كبيرا لحل أزمة الأشقاء في ليبيا

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنّه تناول مع وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالنيبرج، القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مثل القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، ومقاومة الإرهاب والقضاء عليه، والعمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والأوضاع في القارة الأفريقية، وقضية السد الإثيوبي.

مكافحة الإرهاب

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي، أنّ اللقاء شهد مناقشة استمرار التنسيق في الإطار الأمني لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه والتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، معربا عن تطلعه لاستمرار العلاقات بين البلدين.

الأزمة الليبية

وأكد شكري، أنّ مصر تبذل جهدا كبيرا لمساعدة الليبيين، مع التأكيد على أهمية عدم اللجوء للحل العسكري للأزمة الليبية، والتأكيد على الحوار والتوصل لتوافق ليبي ليبي يقود لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، ووجود مجلس نواب معبر عن إرادة الشعب وحكومة ورئيس يعبرون عن إرادة الشعب الليبي، واتخاذ قرارات تتوافق مع مصالح الشعب الليبي ويحافظ على الأراضي الليبية وسيادة ليبيا وعلى مقدراتها لصالح شعبها.